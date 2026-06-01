Polarización y pérdida{de} confianza: la presidenta bajo presión interna y externa

La presidenta de México confía en consignas patrióticas para aislar la presión de EE. UU., pero los datos de opinión pública revelan una caída drástica en la confianza, aumento de la corrupción y deterioro en seguridad, salud y educación, evidenciando la necesidad de un diálogo nacional y fin a la polarización.

La presidenta de la República parece creer que la presión de Estados Unidos sobre México puede ser neutralizada con simples consignas patrióticas, pero está profundamente equivocada.

En el contexto actual, el país atraviesa una etapa crítica marcada por una retórica de confrontación y polarización que ha transformado el debate político en una guerra de culpas mutuas. Todos los líderes, sin excepción, se dedican a señalar al adversario como origen de los males que aquejan a la nación, en lugar de construir consensos y propuestas concretas para resolver los problemas estructurales que persisten.

Esta estrategia de división, que la presidenta ha adoptado como eje central de su proyecto político, ha generado un clima de hostilidad que ha ido en aumento, erosionando la confianza ciudadana en las instituciones. Los indicadores de opinión pública reflejan el deterioro del respaldo popular al gobierno.

Entre 2023 y 2025, la confianza en el gobierno federal cayó de 59 % a 46,5 %, mientras que la percepción de corrupción se mantiene alta, con un 84 % de la población que afirma que la corrupción no ha disminuido. Las cifras de actos de corrupción reportados aumentaron a 27.438 por cada 100 mil habitantes, y la mayoría de estos casos involucraron a autoridades de seguridad pública, cuyo porcentaje pasó de 59,4 % en 2023 a 63,5 % en 2025.

Otros indicadores clave también señalan un empeoramiento: solo el 27,9 % de los ciudadanos está satisfecho con la actuación de la policía, la aprobación de la educación pública descendió al 69 %, y solo el 37,3 % de los usuarios tuvo acceso a los medicamentos necesarios. La confianza en los gobiernos estatales apenas alcanza el 40 %, con estados como Sinaloa rondando el 27 %.

Ante este panorama, la presidenta ha lanzado una nueva mobilización popular financiada por el Estado, a la que califica como temeraria, pues busca escalar la disputa interna y atacar al gobierno de Estados Unidos con consignas patrióticas, sin considerar que la presión externa seguirá vigente. La población está cansada de la constante agresión política y no desaparecerá la oposición ni la crítica constructiva.

Para evitar que México siga sumido en una guerra civil sorda, es indispensable que la presidenta convoque a un amplio diálogo nacional, dejando de avivar el fuego de la polarización y adoptando medidas concretas que respondan a las demandas de seguridad, salud, educación y lucha contra la corrupción. Solo mediante la construcción de consensos y la transparencia se podrá restablecer la confianza en las instituciones y enfrentar de manera efectiva las presiones externas





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