Polémica en el Senado por la reforma de vivienda y el uso de fondos de trabajadores

El Senado aprueba la reforma que permite a Infonavit y Fovissste construir vivienda mediante empresas filiales, desatando críticas de la oposición sobre el uso de recursos de las Afores.

El Senado de la República ha dado un paso decisivo hacia la implementación de la reforma constitucional aprobada en 2024, centrada en ampliar la oferta de vivienda para los trabajadores del sector público y privado.

Las comisiones unidas de Reordenamiento Urbano y Vivienda, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos, Primera, aprobaron en lo general la minuta de la ley reglamentaria que faculta al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Fovissste para constituir empresas filiales. Estas nuevas entidades tendrán la atribución de adquirir terrenos, gestionar proyectos de construcción y realizar labores de remodelación, con el fin de destinar inmuebles tanto a la venta como a la renta. A pesar de la intención declarada de reducir el déficit habitacional, el proyecto ha generado un intenso debate parlamentario, marcado por la oposición de diversos sectores que cuestionan la viabilidad y la seguridad financiera de la propuesta impulsada por el bloque oficialista. Durante la discusión en el pleno, el senador Ricardo Anaya Cortés, en representación del Partido Acción Nacional (PAN), manifestó una postura firme en contra del dictamen. Aunque reconoció que existe una necesidad legítima de vivienda digna, bien ubicada y accesible para los trabajadores, Anaya advirtió sobre los peligros inherentes de utilizar los recursos de las Afores para financiar infraestructura habitacional. Según el legislador, estos fondos, que superan los 2.4 billones de pesos, son propiedad privada de los ciudadanos y el esfuerzo acumulado de años de trabajo. El senador subrayó que tratar estos recursos como una extensión del presupuesto federal representa un riesgo inaceptable, sugiriendo que la creación de empresas filiales podría abrir la puerta a la discrecionalidad y al clientelismo. Bajo esta óptica, el legislador señaló que el Estado ha tenido un desempeño deficiente como administrador de megaproyectos en el pasado, citando ejemplos de opacidad en obras emblemáticas que, a su juicio, deberían servir como lección para no arriesgar el ahorro individual en actividades de alto riesgo como la construcción directa. Por su parte, la bancada de Movimiento Ciudadano, que optó por una postura de abstención, compartió las preocupaciones sobre la falta de transparencia en la gestión de los recursos. Alejandra Barrales enfatizó que delegar la construcción de vivienda a empresas privadas filiales, sin la necesaria participación tripartita que caracteriza a estos institutos, podría erosionar las garantías de los trabajadores sobre sus propios ahorros. En contraste, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, representante de Morena, defendió la reforma argumentando que las críticas de la oposición son infundadas y forman parte de una estrategia para confundir a la ciudadanía. Huerta insistió en que el dictamen incluye salvaguardas legales diseñadas explícitamente para proteger la solvencia y sostenibilidad financiera de los fondos de vivienda. Según su postura, el decreto asegura que las nuevas facultades de los institutos no comprometerán los derechos adquiridos de los trabajadores, ya que el modelo está diseñado para que no dependa de ampliaciones presupuestales adicionales, sino de una gestión más eficiente de los activos existentes. La reforma, que busca transformar el paradigma del acceso a la vivienda en México, continúa generando una polarización política significativa conforme se acerca su implementación final





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