Polémica en la Liga BBVA MX: Toluca y Chivas en conflicto por convocatoria a la Selección Mexicana

La concentración de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo genera controversia al permitir a jugadores de Toluca participar en la Concachampions, lo que provoca una dura reacción de Chivas de Guadalajara. Javier Aguirre dará una conferencia de prensa para aclarar la situación.

La Liga BBVA MX se encuentra en medio de una fuerte polémica tras la convocatoria de dos jugadores de Toluca a la Selección Mexicana . Jesús Gallardo y Alexis Vega, quienes fueron vistos entrenando con su equipo este martes, generaron controversia al obtener un permiso especial para participar en la Concacaf Champions Cup 2026.

Sin embargo, según las instrucciones del cuerpo técnico de la Selección Nacional, todos los jugadores convocados deben reportarse en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México a partir de este miércoles 6 de mayo a las 20 horas. El documento oficial publicado en las redes sociales advierte que cualquier futbolista que no acuda a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo.

Esta situación ha generado una fuerte reacción de Chivas de Guadalajara, cuyo presidente, Amaury Vergara, ordenó que sus cinco jugadores convocados se reporten en Verde Valle, demostrando su descontento con la decisión. Por otro lado, el entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dará una conferencia de prensa a las 12:00 horas de este miércoles para aclarar todo lo ocurrido.

Se espera que el tema central sea la situación de los jugadores de Toluca y la concentración previa a la Copa del Mundo. Mientras tanto, los aficionados pueden revivir el resumen extendido del partido amistoso entre México y Bélgica, un encuentro lleno de intensidad y emociones. En ese partido, Jorge Sánchez marcó el primer gol para México, mientras que Dodi Lukébakio empató para Bélgica. Julián Quiñones estuvo cerca de marcar, pero el balón se quedó en la línea.

Además, Jesús Gallardo generó peligro con un tiro cruzado, aunque Orbelín Pineda no logró cerrar la jugada. El encuentro se disputó en el espectacular Soldier Field de Chicago, donde los jugadores saltaron a la cancha al ritmo de los himnos nacionales. La Selección Mexicana se prepara para los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, así como para la Copa del Mundo, con una concentración que iniciará este miércoles.

La polémica en torno a los jugadores de Toluca y la respuesta de Chivas de Guadalajara han añadido un elemento de tensión a la preparación del equipo nacional





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