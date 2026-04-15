Polémica en La Mansión VIP: Niurka Marcos, ¿Practica Brujería o Santería?

El reality show La Mansión VIP se ve envuelto en controversia luego de que se especulara sobre presuntas prácticas de brujería por parte de Niurka Marcos, una de sus concursantes. La vedette aclara sus creencias religiosas y la diferencia entre santería y brujería ante las acusaciones de sus compañeros y seguidores.

A menos de una semana de su estreno, el reality show La Mansión VIP, transmitido por el canal de YouTube de HotSpanish, ya se encuentra envuelto en polémica. Una de las participantes, Niurka Marcos , ha sido señalada de practicar brujería para supuestamente robar la energía de sus compañeros y obtener ventaja en el juego.

La Mansión VIP ha cautivado a los usuarios de redes sociales, quienes disfrutan de ver la convivencia entre creadores de contenido, influencers y celebridades en un mismo espacio. La controversia sobre las presuntas prácticas de brujería de Niurka Marcos surge a raíz de que se le ha observado tocando la cabeza o el cabello de otros concursantes. Para algunos, estos gestos podrían interpretarse como parte de rituales de santería.

Es importante recordar que la vedette cubana ha declarado públicamente su pertenencia a la religión yoruba y ha especificado en qué consisten sus prácticas.

Dentro del material audiovisual que ha circulado, específicamente en la cuenta de Instagram @magdadehoyosbrioness, se evidencia un momento en el que Niurka Marcos toca el cabello de Elí Esparza, otro participante. Poco después de este incidente, Elí Esparza perdió en uno de los juegos y tuvo que cumplir un castigo en la denominada “cárcel”, un espacio de penalización dentro de La Mansión VIP.

Las redes sociales se inundaron de comentarios por parte de seguidores y otros usuarios. Muchos sugieren que estas acciones de Niurka Marcos podrían ser parte de una estrategia calculada por la cubana. Algunos internautas incluso han expresado su opinión de que sus compañeros deberían ser más cautelosos y evitar que les toque el rostro, la cabeza o el cabello, dada la posible conexión con sus creencias religiosas.

¿Qué religión profesa Niurka Marcos? La artista, conocida por muchos como la “mujer escándalo”, ha forjado diversas enemistades a lo largo de su prolífica carrera. No obstante, ella misma ha querido aclarar que no practica brujería, sino que se identifica como santera dentro de la religión yoruba.

Niurka Marcos ha compartido que sus orígenes en esta fe provienen de Nigeria, con tatas (figuras de autoridad espiritual) de esa región, mientras que sus padrinos, quienes la guían en la práctica tradicional, residen en Mérida. Ha sido enfática al explicar la distinción entre brujería y santería. Según sus propias palabras, la santería se centra en la veneración de los santos, mientras que la brujería tiende a asociarse con prácticas consideradas negativas, destinadas a obtener algún fin específico, ya sea protección o, por el contrario, causar daño.

En este sentido, la vedette ha afirmado que no considera necesario recurrir a la brujería ni desear el mal a otros, lo que deja muchas de sus acciones a la libre interpretación del público, que sigue atentamente cada uno de sus movimientos en el reality show





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