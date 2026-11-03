Polémica en Liga MX: Antonio Mohamed critica a América y el reglamento del futbol mexicano

Antonio Mohamed cuestiona la gestión de América por registrar a Ícaro da Conceição. Análisis de las posturas de Nacho Hierro y Carlos Hermosillo sobre el caso.

Antonio Mohamed, entrenador del Toluca, ha desatado una intensa controversia en el entorno del futbol mexicano al señalar irregularidades en la estrategia de registro de jugadores del Club América. El punto de conflicto central gira en torno a la trayectoria de Ícaro da Conceição, quien fue registrado inicialmente en la plantilla del primer equipo. Posteriormente, la administración de las Águilas optó por transferirlo a la categoría Sub-21, una decisión que permitió el ingreso inmediato de dos nuevos elementos a la lista oficial del plantel principal. Este movimiento técnico ha generado un debate público significativo sobre la aplicación estricta de las normas vigentes en la liga.

Críticas directas al Club América

La polémica escaló notablemente durante su participación en el programa de análisis deportivo La Última Palabra, donde se discutió si la maniobra administrativa constituye una falta de claridad reglamentaria o un incumplimiento directo de las reglas. Antonio Mohamed no dudó en expresar su descontento público, situándose en una posición crítica frente a la directiva y cuerpo técnico del rival. Su intervención pública transformó un tema interno de gestión deportiva en una cuestión de transparencia institucional para el aficionado y la prensa especializada.

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Defensa legal de Nacho Hierro

Nacho Hierro, exjugador reconocido del América, ha presentado una defensa técnica de la estrategia de las Águilas, argumentando que el club se aprovechó de una ambigüedad textual en el reglamento vigente. Hierro asegura que los directivos entendieron perfectamente la laguna normativa existente para presentar al jugador de manera estratégica. Su postura es contundente al señalar que el Club América no está cometiendo ninguna infracción, sino que está operando dentro de los márgenes permitidos por la letra de la norma.

Responsabilidad de la Federación

En su análisis detallado, Hierro desplaza la responsabilidad de la supuesta ilegalidad hacia la entidad gobernante del futbol nacional. Considera que es la Liga MX, a través de sus textos regulatorios, la que está cometiendo un error al redactar normas con espacios para la interpretación estratégica. Desde esta perspectiva, el hecho no representa un engaño malintencionado del club, sino una gestión inteligente ante las fallas estructurales de las reglas impuestas por la federación. Esta visión coloca al club en una posición de ventaja competitiva legítima según su interpretación legal.

Escepticismo de Carlos Hermosillo

Por otra parte, Carlos Hermosillo, exdelantero del América, ha expresado dudas sobre la imparcialidad del sistema sancionador en este caso específico. Hermosillo recuerda su etapa en el club de Coapa y admite que existen ayudas externas, aunque acepta que el escrutinio es más severo debido a la importancia del club. Su argumento central sugiere que si esta situación administrativa hubiera ocurrido con cualquier otro equipo de la liga, es altamente probable que las sanciones correspondientes ya se hubieran aplicado de manera inmediata.

Percepción de favoritismo institucional

La intervención de Hermosillo refleja una percepción generalizada de que existe un doble estándar en la aplicación de las reglas dentro del futbol mexicano. Aunque se muestra agradecido con la institución que lo vio crecer, no oculta su escepticismo hacia la justicia deportiva que se ejerce actualmente. Su comentario resalta la tensión entre la realidad competitiva y la percepción pública sobre la equidad en los procesos disciplinarios de la liga profesional.

Análisis de Yayo de la Torre

Finalmente, Yayo de la Torre ofrece una postura centrada en la rigidez necesaria del reglamento deportivo. Sostiene que las normas están diseñadas para ser cumplidas al pie de la letra y que no deben admitir dobleces ni justificaciones externas. Para este experto, la solución ideal ante cualquier discrepancia administrativa sería que alguna de las partes involucradas asumiera públicamente el error cometido.

Necesidad de transparencia total

La opinión de Yayo de la Torre cierra el debate destacando la importancia de la honestidad institucional en el manejo de registros. Si la transferencia de Ícaro da Conceição fue un accidente administrativo, la solución es la confesión. Si, por el contrario, buscó obtener una ventaja competitiva para el Club América, la naturaleza de esa ventaja debe ser transparente para la liga. Este enfoque invita a una reflexión profunda sobre la integridad en la gestión deportiva nacional.