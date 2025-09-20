Polémica en Nuevo León: Acusaciones de maltrato animal y la lucha por el poder político

Un artículo de opinión que expone una presunta campaña de desprestigio en Nuevo León, utilizando acusaciones de maltrato animal como herramienta política. Se cuestiona la veracidad de las acusaciones y se revela la participación de figuras políticas en la difusión de información falsa.

¿Les platico? Existen en este mundo mascotas animales, y también las hay del género humano, con el perdón de las primeras. El maltrato a perros y gatos ya le costó al alcalde panista-emecista-morenista de Santa Catarina su aspiración a la gubernatura de Nuevo León . De igual manera, el activista conocido como Pato Zambrano.

Detrás de él, otros individuos de dudosa reputación, como Daniel Hinojosa, su mascota Pepe Múzquiz y demás burócratas entrometidos, conforman esa madriguera de egos y ambiciones desmedidas que son los chats que ellos mismos administran para autopromocionarse. Buscan posiciones en organismos ciudadanos de seguridad pública, fiscalías anticorrupción y todo lo que se les presente. A toda costa, anhelan llamar la atención de algún partido o movimiento político que los acoja en su seno, con el fin de competir por diputaciones locales, regidurías, alcaldías, o cualquier puesto que se les presente. Ya lo intentaron antes, fracasaron, pero son tercos y persisten, ahora bajo la bandera de la defensa de los animales. Se escudan tras la gastada colcha del “respeto a la dignidad animal”. Se “alzan” contra la depredación de cerros, la contaminación, la inseguridad, la injusticia, la censura a la libertad de expresión – siendo ellos mismos los censores en sus propios chats – y ahora se levantan contra el maltrato animal. Son causas justas, pero en sus manos se devalúan, porque ellos mismos son despreciados y desacreditados. No convencen, ni siquiera vistiéndose con ropajes llamativos. Son tan “versátiles” que cambian de afiliación política como quien se cambia de ropa, alternando entre el PRI, PAN, PVEM, MC y Morena, dependiendo de quien les ofrezca. Actualmente, se colocan la gorra de Morena y arremeten contra un alcalde del MC que está cumpliendo con su trabajo. No encuentran dónde atacarlo y, con el apoyo de un medio de comunicación, inventan que en el Centro de Atención Canino y Felino de Guadalupe, Nuevo León, se maltrata a perros y gatos. Planeando interponer acusaciones penales.Para aclarar la situación, hablé con Héctor García García, alcalde de ese municipio, quien me mostró evidencia de que la supuesta denuncia es infantil, proveniente de Jesús Nava, contra su colega emecista. La mujer que se presentó a tomar fotos en el lugar aparece en otras imágenes con una camiseta del gobierno de Santa Catarina. Además, sus tatuajes la delatan. “Me la mandó Jesús Nava”, me dijo Héctor categóricamente. “Demandaremos penalmente a quienes se prestaron a esto. La difamación es un delito en Nuevo León y vamos con todo contra ellos”. Las cámaras de circuito cerrado del Centro de Atención Canino y Felino, ubicado en la calle Villa de la Silla #3100, Colonia 20 de Noviembre, muestran el estado real de los animales albergados ahí. Incluso se pueden observar los recipientes con comida y agua que les proporciona el personal. Las imágenes difundidas el viernes 19 en redes sociales y chats corresponden a denuncias que fueron hechas por vecinos de Guadalupe, durante la gestión de la ex alcaldesa Cristina Díaz. En una de ellas, incluso, aparece la fecha: 23 de febrero de 2023. “La difamación es un delito y se procederá legalmente contra los responsables de la calumnia publicada”, advirtió el alcalde de Guadalupe.CAJÓN DESASTRE: Estos activistas de pacotilla se reproducen como larvas en celo. Estorban, confunden y degradan la función informativa. Por eso, pronto habrá una oferta especial: Los graciosos a centavo, los aduladores a tostón, los entrometidos regalados y los chateros, de pilón. El texto destaca la hipocresía de ciertos activistas políticos que, utilizando la defensa de los animales como pretexto, buscan promover sus propios intereses y atacar a sus oponentes políticos. Se revela una supuesta campaña de desprestigio orquestada por un grupo de individuos, incluyendo a Jesús Nava y Pato Zambrano, en contra del alcalde de Guadalupe, Nuevo León, utilizando acusaciones infundadas de maltrato animal en un centro de atención canina. El texto incluye detalles sobre las evidencias presentadas por el alcalde de Guadalupe, Héctor García García, que desacreditan las acusaciones, y anuncia acciones legales contra los responsables de la difamación





Maltrato Animal Nuevo León Política Difamación Corrupción

