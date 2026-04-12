Polémica por cuota del RUAC: ¿Beneficio o carga para dueños de mascotas?

La implementación de una cuota para el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC) ha generado controversia en redes sociales. El IMBAT defiende la medida, pero los dueños de mascotas cuestionan su utilidad y el destino de los fondos.

La reciente implementación de una cuota para el Registro Único de Animales de Compañía ( RUAC ) ha generado un intenso debate en las redes sociales y entre los dueños de mascotas. Esta nueva medida, que implica el pago de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) al momento de registrar a un animal, ha sido calificada como innecesaria y poco clara en sus beneficios por algunos sectores de la población.

El Instituto Metropolitano de Bienestar Animal de la Ciudad de México (IMBAT) ha defendido esta cuota, argumentando que se trata de un pago de 'recuperación' y que la campaña del RUAC es permanente. El objetivo principal, según el IMBAT, es la creación de políticas públicas más efectivas en el ámbito del bienestar animal. Sin embargo, la reacción inicial de la ciudadanía ha sido de escepticismo, especialmente entre aquellos que ya cumplen con las responsabilidades de cuidado de sus mascotas, como la vacunación y la esterilización, argumentando que no ven un beneficio directo de este registro. \La polémica se intensificó a principios de abril, lo que llevó al IMBAT a emitir una nueva imagen informativa con el objetivo de aclarar los detalles de la medida. A pesar de los esfuerzos del instituto, las dudas y las críticas persistieron. Algunos usuarios de redes sociales han expresado su preocupación por el destino de los fondos recaudados, cuestionando si se invertirán en programas de bienestar animal que beneficien a las mascotas callejeras, un sector vulnerable que requiere atención prioritaria. Se ha planteado la necesidad de enfocar los recursos en la esterilización de animales sin hogar, el control de enfermedades y la prevención de ataques o mordeduras a personas, especialmente niños. La discusión también ha resaltado la importancia de la educación y la sensibilización sobre la tenencia responsable de mascotas, así como la necesidad de una comunicación clara y transparente por parte de las autoridades. La iniciativa del RUAC se presenta en un contexto de creciente interés y preocupación por el bienestar animal, un tema que demanda un enfoque integral y colaborativo, que involucre a las autoridades, los dueños de mascotas y las organizaciones dedicadas a la protección animal. \En este contexto, la discusión sobre la cuota del RUAC se ha convertido en un punto de debate sobre la efectividad de las políticas públicas en materia de bienestar animal. Mientras algunos defienden la necesidad de un registro obligatorio para un mejor control y seguimiento de las mascotas, otros cuestionan la validez de la cuota y la prioridad de las acciones. La preocupación por el bienestar animal se extiende más allá del registro. Surgen interrogantes sobre la correcta aplicación de los recursos, la prevención de enfermedades, el control de la sobrepoblación y la garantía de una vida digna para todos los animales, tanto domésticos como callejeros. Este debate pone de manifiesto la complejidad de la gestión del bienestar animal en una ciudad con un gran número de mascotas y una diversidad de problemáticas. Es fundamental que las autoridades escuchen las preocupaciones de la ciudadanía y adapten sus políticas para responder a las necesidades reales de los animales y de sus cuidadores, promoviendo una cultura de responsabilidad y respeto hacia todas las formas de vida





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