Polémica por iniciativa de regulación periodística y fuertes críticas a la justicia zacatecana

La propuesta de crear un Colegio de Periodistas con facultades de supervisión ética generó alarma por posible censura. En Zacatecas, un exmagistrado denunció presunta manipulación del Poder Judicial por parte del círculo cercano al gobernador. En Coahuila, morenistas se sienten abandonados por su dirigencia ante elecciones locales.

En la esfera política estatal, ha surgido un debate significativo en torno a una iniciativa presentada por la diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, militante del partido Morena . La legisladora propuso la creación del Colegio de Periodistas del estado, una entidad que, según su planteamiento, tendría la potestad de supervisar la ética periodística, recibir quejas formales y emitir resoluciones públicas, incluyendo la figura de amonestaciones.

La reacción del gremio periodístico y diversas organizaciones no se hizo esperar, quienes interpretaron la medida como un intento deliberado de coartar la libertad de expresión y establecer mecanismos de censura. Ante la controversia desatada y la repercusión negativa, la bancada de Morena se deslindó rápidamente de la propuesta, y el gobierno estatal emitió una desaprobación formal. A pesar de que la diputada Jaime Castillo afirmó que la petición original emanaba de reporteros del sur del estado, hasta el momento, no existen voces que respalden públicamente dicha declaración, lo que añade un halo de duda sobre la procedencia de la iniciativa. Este incidente pone de manifiesto la delicada línea que separa la regulación legítima de la injerencia indebida en la labor informativa, y la importancia de salvaguardar un periodismo libre e independiente. Paralelamente, desde Zacatecas, se han suscitado declaraciones contundentes por parte de un exmagistrado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien ahora ejerce como analista político. El exfuncionario no escatimó en críticas hacia la reforma judicial local, la cual fue invalidada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Al referirse al nuevo Consejo Administrativo Judicial, lo calificó peyorativamente como una secta, argumentando que está siendo controlado por figuras afines al gobernador, quien pertenece a Morena. Las aseveraciones del exmagistrado cobraron mayor peso al revelar que la verdadera influencia detrás del Poder Judicial estatal reside en el hermano del gobernador. El analista político afirmó poseer pruebas contundentes de esta manipulación, aludiendo a una negociación que tuvo personalmente con Don Eulogio, hermano del mandatario, sobre su liquidación tras dejar su cargo como magistrado. Estas declaraciones, de ser ciertas, pintarían un cuadro preocupante sobre la autonomía y la transparencia del sistema judicial en la entidad, alimentando las sospechas de favoritismo e injerencia política. En un tono distinto, se percibe un sentimiento de desamparo entre los militantes de Morena en Coahuila. A pesar de que esta entidad es la única en el país donde se llevarán a cabo elecciones para renovar el Congreso local, se reporta una notoria falta de interés y apoyo por parte de las dirigencias nacionales de su partido. La ausencia de directrices claras o de una estrategia consolidada desde el comité nacional es palpable. Además, el dirigente estatal de Morena enfrenta severas críticas por supuestamente priorizar su asistencia a eventos deportivos en Monterrey, en detrimento de sus responsabilidades partidistas. Los miembros locales exigen un compromiso más firme y un trabajo más arduo, conscientes de la difícil contienda electoral que enfrentan. Surge la pregunta de si esta apatía se debe a una subestimación de la competencia o a una excesiva confianza en las posibilidades de su partido, pero lo cierto es que el panorama para los morenistas en Coahuila se vislumbra desafiante, carente del impulso y la estructura que se esperaría de una dirigencia efectiva en un momento crucial para la renovación de su representación legislativa. La coyuntura electoral en Coahuila representa una prueba de fuego para la capacidad de organización y movilización de Morena en una entidad donde históricamente ha tenido una presencia limitada, y la percepción de abandono por parte de las cúpulas partidistas podría tener repercusiones significativas en los resultados





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