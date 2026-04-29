Polémica por Posible DRM en PlayStation: ¿Restricciones Temporales o Control Permanente?

La comunidad de PlayStation investiga un sistema DRM detectado en juegos digitales que podría requerir verificación periódica. Se especula que es una medida temporal para evitar un exploit relacionado con los reembolsos, pero la falta de comunicación oficial de Sony genera incertidumbre y preocupación entre los jugadores.

La comunidad de PlayStation se encuentra en estado de alerta tras la detección de un posible sistema de Gestión de Derechos Digitales ( DRM ) implementado en juegos digitales para consolas PS4 y PS5 .

La controversia surgió cuando usuarios comenzaron a reportar la aparición de un temporizador de 30 días en sus compras digitales, lo que generó preocupaciones sobre la posibilidad de que los juegos requieran una conexión a Internet periódica para ser verificados y jugados. Inicialmente, Sony guardó silencio, lo que exacerbó la incertidumbre y alimentó la especulación.

La falta de comunicación oficial llevó a la comunidad a iniciar una investigación exhaustiva para comprender el funcionamiento de estas nuevas medidas y su impacto potencial en los jugadores. Tras un análisis detallado, la comunidad parece haber descifrado la naturaleza de este sistema DRM.

Los hallazgos sugieren que la medida no es un intento de restringir permanentemente el acceso a los juegos, sino una solución temporal para evitar un exploit que permitía a los hackers obtener licencias de juegos a través de solicitudes de reembolso fraudulentas. Según las investigaciones, el temporizador de 30 días se aplica a las compras digitales realizadas después de una actualización reciente del sistema.

Sin embargo, una vez que el juego se instala y se juega durante ese período, el temporizador desaparece y la licencia se convierte en permanente, similar a las licencias de los juegos adquiridos antes de la implementación del sistema. Un usuario con una PS4 modificada, conocido como Andshrew, realizó experimentos que respaldan esta teoría, demostrando que la licencia temporal se transforma en una licencia ilimitada después de un período de uso.

La hipótesis principal es que PlayStation implementó este sistema para contrarrestar una práctica en la que algunos usuarios aprovechaban un fallo en el sistema de reembolsos de Sony. Este fallo permitía solicitar un reembolso automático si se cumplían ciertas condiciones, como no haber instalado el juego dentro de los 14 días posteriores a la compra.

Se especula que algunos individuos utilizaban consolas PS4 modificadas para extraer las licencias de los juegos y luego solicitar reembolsos sin siquiera instalarlos, obteniendo así los juegos de forma gratuita. La implementación del temporizador de 30 días buscaría impedir esta práctica al requerir que el juego se instale y se juegue dentro de ese período para validar la licencia.

A pesar de estas conclusiones, es importante destacar que se trata de especulaciones basadas en la investigación de la comunidad y que Sony aún no ha emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir estas afirmaciones. La situación ha generado un debate sobre la preservación de los juegos digitales, los derechos de los consumidores y el equilibrio entre la protección contra la piratería y la libertad de acceso a los contenidos adquiridos legalmente.

Otros actores de la industria, como 2K Games, también han implementado medidas DRM similares, lo que sugiere una tendencia creciente en la protección de los juegos digitales





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