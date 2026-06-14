Polémica por proselitismo en Fan Fest, asesinato de periodista y acciones ilegales de funcionario en Oaxaca

Resumen de tres noticias: el presidente municipal Alfonso se promociona en el Fan Fest del Mundial 2026; la fiscal de Veracruz revela fallas en protección a periodista asesinado; y el secretario de gobierno de Oaxaca es criticado por pegar calcomanías en mototaxis ilegales.

El presidente municipal de un municipio del Estado de México, identificado como Alfonso , aprovechó la inauguración del Mundial 2026 para promoverse política mente entre los asistentes al Fan Fest instalado en el centro histórico.

Durante el evento, se repartieron cientos de playeras verdes similares a la oficial de la Selección Nacional, pero con el nombre de Alfonso y los números 20 y 27 impresos en el dorso, haciendo alusión a su aspiración a la candidatura de Morena para la gubernatura en 2027. El alcalde se mostró muy amistoso, saludando a cuanta persona podía, aunque no todos los presentes se sintieron cómodos con su proselitismo.

Algunos asistentes expresaron su desagrado por mezclar un evento deportivo con propaganda política, mientras que otros lo vieron como una estrategia legítima. La pregunta que surge es si repetirá esta táctica en cada partido de la selección mexicana durante el campeonato mundial. En otro orden de noticias, la fiscal general de Veracruz reveló información que ha puesto a temblar a más de un funcionario.

La víctima, un periodista que había solicitado medidas cautelares a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en febrero pasado, no recibió la protección suficiente, lo que derivó en su asesinato. Cabe recordar que el mismo reportero había hecho una petición similar en 2024, pero fue asesinado en enero de este año. Ante esta situación, diversos sectores se preguntan si habrá responsabilidades para los integrantes de dicha comisión, todos ellos miembros del gremio periodístico.

El hecho demuestra que no es lo mismo ser borracho que cantinero, y que las instituciones encargadas de proteger a los comunicadores deben revisar sus procedimientos para evitar más tragedias. Por último, el secretario de gobierno en Oaxaca, también militante de Morena, sigue acumulando críticas. Primero fue desplazado por los maestros de las mesas de diálogo tras la agresión a balazos que sufrieron docentes en Mitla. Ahora, se le vio pegando calcomanías en transportes que están fuera de la ley.

Don Jesús viajó a tierras juchitecas, donde su familia y aliados controlan el negocio de los mototaxis, y participó en la colocación de mensajes en zapoteco como parte del Pacto por la Paz en Juchitán. Sin embargo, la figura del mototaxi es ilegal en la entidad, ya que no aparece como un transporte reconocido en la ley de movilidad. Los usuarios han criticado duramente esta práctica, señalando que el gobierno debe priorizar la legalidad y la seguridad.

Con este tipo de acciones, el secretario demuestra que no da una, como dicen coloquialmente, y que su gestión está llena de contradicciones





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