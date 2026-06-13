Polémico video muestra a hombre lanzando agua a una persona sin hogar y amenazando a quien lo graba

Un video difundido en redes presenta a un hombre que arroja agua a una persona sin techo para impedir que defeque en la vía pública, amenazando a la grabadora. El caso, ocurrido en Coyoacán, ha generado una fuerte división entre internautas y la condena de políticos, que exigen una investigación y la defensa de la dignidad humana.

En las redes sociales se ha propagado un video que ha desatado una intensa discusión pública. En la grabación se observa a un hombre que, frente a la casa que ocupa, arroja agua desde una cubeta a una persona sin hogar con el objetivo de alejarla del entorno.

Después de lanzar el cubetazo, el hombre dirige una amenaza a la joven que estaba filmando, diciendo "me subes y te chingo", intentando impedir que la escena sea difundida. La joven, cuya identidad se mantiene en reserva, confronta al agresor con la frase "Te tomé justo echándole un cubetazo de agua" y le exige explicaciones.

El sujeto, lejos de negar los hechos, justifica su conducta alegando que su intención era evitar que la persona sin techo defecara en la vía pública. Además, solicita a la grabadora que continúe filmando como prueba de su accionar, y solo al final del registro se percibe al hombre sin hogar, aparentemente un adulto mayor, retirándose del lugar completamente empapado. La joven expresa su repudio, subrayando que ninguna circunstancia justifica la humillación sufrida por la persona vulnerada.

El caso se sitúa fuera de una vivienda ubicada en la intersección de Canal de Miramontes y Retorno 53, en la colonia Avante de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. La fecha exacta del suceso no está confirmada, aunque la difusión del video ha sido inmediata y ha generado una fuerte polarización entre los internautas.

Por un lado, hay quienes condenan enérgicamente la violencia simbólica ejercida contra la población sin techo y exigen que las autoridades locales investiguen y sancionen al responsable. Por otro, un sector de la ciudadanía defiende al hombre, argumentando que su accionar buscaba preservar la higiene pública y que la crítica está motivada por un sesgo contra quienes intentan mantener el orden en la calle.

El debate ha trascendido el ámbito digital y alcanzó a figuras públicas, entre ellas el diputado del Partido Acción Nacional, Ricardo Rubio, quien describió el episodio como "indignante" y lanzó un llamamiento a los organismos de la Ciudad de México para que revisen el caso a fondo. Rubio enfatizó la necesidad de que la dignidad y el respeto prevalezcan por encima de cualquier diferencia social, y urgió a la población a no normalizar conductas que vulneren los derechos humanos de los más vulnerables.

Aún sin una resolución oficial, el video continúa circulando y alimentando la discusión sobre la convivencia urbana, la gestión de personas sin vivienda y los límites del accionar ciudadano frente a problemáticas de espacio público. El episodio pone de relieve la falta de políticas efectivas de apoyo a la población sin hogar y la necesidad de establecer protocolos claros que eviten la violencia y la humillación, garantizando al mismo tiempo la limpieza y el orden de los entornos urbanos





heraldodemexico / 🏆 31. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vigilancia Ciudadana Derechos De Personas Sin Hogar Violencia Simbólica Debate En Redes Sociales Coyoacán

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

César Arturo Ramos es designado por FIFA para dirigir polémico partido del Mundial 2026El experimentado árbitro mexicano sumará su tercera Copa del Mundo tras Rusia 2018 y Qatar 2022

Read more »

Alerta Roja por lluvias en CDMX: Coyoacán y Tlalpan en máxima vigilanciaLas intensas precipitaciones de este viernes llevaron a Protección Civil a activar la Alerta Roja en dos alcaldías, mientras que otras 10 permanecen bajo Alerta Amarilla.

Read more »

Autoridades de CDMX activan la Alerta Roja por lluvias en alcaldías Coyoacán y TlalpanLa Alerta Amarilla es para las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Xochimilco.

Read more »

Sofocan incendio en vivienda de Coyoacán; una mujer resultó con quemadurasLos uniformados localizaron tres tanques de gas LP envueltos en llamas, situación que representaba un riesgo inminente para los habitantes del predio

Read more »