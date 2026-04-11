Policía abate a hombre que apuñaló a varias personas en el metro de Nueva York

Un individuo armado con un machete atacó a varias personas en una estación del metro de Nueva York. La policía respondió al incidente y abatió al agresor. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.

Un hombre fue abatido por la policía después de apuñalar a varias personas en el metro de Nueva York. El incidente, que tuvo lugar en la concurrida estación de Grand Central, generó una rápida respuesta de las autoridades. El agresor, que portaba un machete, ignoró las órdenes de soltar el arma y se abalanzó sobre los agentes, quienes se vieron obligados a abrir fuego.

Las tres personas heridas en el ataque fueron trasladadas a un hospital y se espera que sobrevivan, según informaron las autoridades. Este suceso ha provocado conmoción en la ciudad y ha puesto de manifiesto la preocupación por la seguridad en el transporte público. La investigación del incidente está en curso y las autoridades están recabando información para determinar las circunstancias exactas que llevaron al ataque y esclarecer las motivaciones del agresor. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan más detalles sobre el caso, incluyendo la identidad del atacante y el estado de salud de las víctimas. Además, se están revisando las medidas de seguridad en el metro para prevenir futuros incidentes similares. Este evento lamentable se suma a la lista de incidentes violentos que han afectado a la ciudad en los últimos tiempos, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer la seguridad y la vigilancia en los espacios públicos





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