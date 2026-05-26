Policía detiene a la CNTE en la Avenida 5 de Mayo y se intensifica el conflicto en el centro de la CDMX

Manifestantes docentes de la CNTE intentaron ingresar al Zócalo y fueron retenidos por la policía con fuerza. El enfrentamiento dejó piedras, empujones y acusaciones de uso de gases, mientras el gobierno local asegura que busca el diálogo para proteger la educación.

En la jornada del pasado martes, una manifestación organizada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE ) intentó acercarse al Zócalo de la Ciudad de México, pero fue contenida de forma violenta por la Policía Metropolitana .

Los docentes, acompañados de padres de 43 estudiantes de la escuela normalista, llegaron a la intersección de Filomeno Mata con la Avenida 5 de Mayo, donde fueron sorprendidos por una grúa policial que bloqueaba el paso. A partir de ese momento se desató un enfrentamiento: los manifestantes empujaron a los agentes, lanzaron piedras y botellas, y dieron golpes con la intención de forzar el avance de una camioneta con equipo de sonido.

La policía respondió con una línea de contención y, según sus informes, utilizó únicamente sus equipos de protección personal -escudos, cascos, rodilleras y extintores- sin emplear gases lacrimógenos, a pesar de que varios docentes y representantes de los medios reportaron irritación en la garganta y ardor en los ojos durante el episodio. Tras varios minutos de tensión, el diálogo entre representantes de la CNTE y la autoridad municipal permitió calmar la situación, aunque los manifestantes no lograron ingresar al Zócalo y decidieron trasladar su plantón a otras seis calles del centro histórico, manteniéndose en la Avenida 5 de Mayo con carpas y casas de campaña que obstaculizaron el tránsito peatonal y vehicular, afectando la actividad comercial de la zona.

El gobernador de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su disposición al diálogo, asegurando que la administración respeta la libre manifestación y está dispuesta a negociar con la CNTE para garantizar la continuidad del proceso educativo. En sus redes sociales, la delegada Rosa Icela Rodríguez enfatizó la importancia de la educación pública y llamó a la construcción de acuerdos que protejan el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes.

Por su parte, los docentes manifestaron su descontento con la decisión de la autoridad de impedir su ingreso al Zócalo, alegando que la celebración del Fan Fest no justifica la restricción del derecho a la protesta. Los consignas de la marcha resonaron desde el Sanborns de los Azulejos hasta el Banco de México, con frases como "¡Aquí y ahora, con la Coordinadora!

" y "De Yucatán a la Baja, la CNTE no se raja", reflejando la frustración y la determinación del movimiento docente. A lo largo del día, la tensión se mantuvo y se reportaron incidentes de violencia simbólica, como mentadas contra el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y enfrentamientos con comerciantes que cerraron sus puertas ante la presencia del plantón.

A pesar de la fuerte represión percibida, la CNTE mantuvo su posición de no desistir y continuó convocando a más docentes para reforzar su presencia en las calles, mientras las mesas de negociación avanzaban en la búsqueda de acuerdos que eviten el cierre de escuelas y la interrupción de clases. La situación sigue siendo un punto de conflicto entre la autoridad capitalina y el sector docente, cuya disputa se enmarca dentro de un contexto nacional de protestas y reclamos por mejores condiciones laborales y educativas





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