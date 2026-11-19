Autoridades capitalinas aprehenden a Ángel Joseph, Andrés Felipe y Fernando por robar a un adulto mayor en Álvaro Obregón, incluyendo un reloj Rolex.

Las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a tres hombres por ingresar a un domicilio en la Colonia San Ángel Inn y amenazar a un adulto mayor de 81 años para despojarlo de objetos de valor. Los detenidos fueron identificados como Ángel Joseph, Andrés Felipe y Fernando, quienes sustrajeron artículos que incluyen un reloj Rolex valorado en aproximadamente 400 mil pesos y una bolsa Louis Vuitton en la alcaldía Álvaro Obregón.

Operativo policial responde al C2 Poniente

Los hechos se desencadenaron cuando los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente recibieron la alerta sobre un robo a casa habitación. Inmediatamente, los oficiales se trasladaron a la intersección de las calles General Marcial Lazcano y Reyna, en la colonia San Ángel Inn, donde encontraron al víctima refiriendo que un grupo de personas había irrumpido en su hogar con la intención de despojarlo.

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El ciudadano de 81 años de edad declaró que, momentos antes de la llegada de los patrulleros, los sujetos lo amenazaron físicamente para garantizar su sumisión. Tras asegurar la zona, los elementos policiales iniciaron la recolección de evidencias y la búsqueda de los agresores, basándose en las características proporcionadas por el afectado y la información en tiempo real de los monitoristas.

Sustracción de objetos de alta valía y marcas reconocidas

Durante el registro del lugar, el afectado identificó la desaparición de diversos artículos de alta valía, entre ellos un reloj de la marca Rolex valuado en 400 mil pesos. Además, los delincuentes se llevaron dos teléfonos celulares, una identificación oficial, una tarjeta bancaria y un perfume de marca reconocida.

Los elementos sustraídos también incluyeron una bolsa Louis Vuitton, una bolsa de color negro y una peluca del mismo tinte, lo que sugiere que los sujetos podrían estar intentando ocultar su identidad o alterar su apariencia tras cometer el delito. La precisión en la descripción de estos objetos facilitó la identificación posterior de las mercancías aseguradas.

Detenciones y historial criminal de los imputados

Con el apoyo de los monitoristas del C2 Poniente, la policía logró localizar a tres probables responsables calle adelante, donde les dieron alcance. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron escapar al saltar las bardas de varios inmuebles vecinos, pero perdieron el equilibrio, cayeron al suelo y sufrieron lesiones leves durante la persecución.

Tras una revisión exhaustiva, los oficiales aseguraron los objetos reportados, los cuales fueron reconocidos por el afectado como de su legítima propiedad. Por estos hechos y a petición expresa del denunciante, los policías detuvieron a los tres hombres, colocando a los imputados junto con las mercancías recuperadas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

Antecedentes penales y próximas acciones judiciales

Una vez en custodia, las autoridades verificaron los antecedentes penales de los detenidos, revelando un historial delictivo recurrente. Se supo que Ángel Joseph cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en el año 2020.

Por su parte, Fernando presenta un registro más extenso, con tres ingresos previos por robo agravado en pandilla en los años 2014 y 2016, así como por delitos contra la salud en 2022. Andrés Felipe, el tercero en la detención, permanece bajo custodia mientras se determinan los cargos específicos que procederán contra cada uno de los implicados en este caso de robo con intimidación.