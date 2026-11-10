Policía Nacional muere en Oviedo por explosivo en conflicto familiar

Un agente de la Policía Nacional fallece y otro resulta gravemente herido tras la explosión de una mochila bomba en Oviedo durante la intervención en un enfrentamiento entre familias.

Un agente de la Policía Nacional perdió la vida y otro compañero sufrió heridas gravísimas este martes en la ciudad asturiana de Oviedo, en el norte de España. El incidente trágico ocurrió durante la intervención policial en una disputa violenta entre dos familias, detonando un artefacto explosivo que causó la muerte inmediata del primero y la amputación de una pierna al segundo. Las autoridades locales confirmaron estos hechos dolorosos mientras mantienen un riguroso operativo de búsqueda para localizar al presunto responsable de la escalada de violencia que marcó la madrugada de la jornada.

Mecanismo de la explosión y contexto del incidente

El suceso comenzó en la madrugada del martes cuando un hombre hirió de un disparo a una joven de diecisiete años. Un portavoz del ayuntamiento de Oviedo declaró que la víctima se encuentra fuera de peligro tras recibir asistencia médica urgente, aunque permanece hospitalizada. Durante el enfrentamiento, el agresor huyó utilizando un vehículo de alta gama y se cree que podría estar en posesión de dos armas, una de corto alcance y otra de largo alcance, lo que incrementa la tensión en la zona.

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Cuando los agentes llegaron al lugar del tiroteo, situado en las afueras de Oviedo, encontraron una mochila en la entrada del edificio involucrado. El dispositivo presentaba una luz parpadeante, lo que indicó de inmediato la presencia de un mecanismo de detonación. Ante la delicada situación, los primeros intervinientes solicitaron la presencia de especialistas en la desactivación de explosivos para neutralizar la amenaza de forma segura antes de proceder a cualquier otra acción.

Identificación de las víctimas y perfil del atentado

El sindicato policial JUPOL, a través de un comunicado oficial, identificó a las víctimas del ataque. El agente fallecido formaba parte de la unidad canina de la Policía Nacional, un cuerpo especializado en el rastreo y el control de áreas. El compañero superviviente pertenecía a la unidad de desactivación de explosivos y se encuentra en estado muy grave, habiendo perdido una pierna como consecuencia directa de la onda expansiva del artefacto.

La mochila contenía un artefacto explosivo de alta potencia que detonó mientras los expertos lo alejaban del inmueble para desactivarlo. Las fuentes oficiales han descartado hasta el momento que este ataque tenga una motivación de corte terrorista. Se considera que el perfil del presunto autor, quien cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común, apunta hacia una escalada de violencia ligada a conflictos personales o de bandas, lejos de la ideología política o religiosa.

Impacto social y próximos pasos de la investigación

La Policía Nacional mantiene un operativo masivo para localizar al hombre que originó el tiroteo y fue el propietario de la mochila con explosivos. La gravedad de las acciones cometidas, que incluyen el uso de armamento de guerra y artefactos letales, ha elevado el nivel de alerta en la región. Las autoridades investigan si los disparos contra la joven y la colocación del artefacto están directamente relacionados como parte de una misma estrategia violenta.

Este ataque representa una alerta significativa para la seguridad pública y para los cuerpos de fuerzas y seguridad que operan en zonas de conflicto vecinal. El estado de las heridas del agente de la desactivación y el duelo por la pérdida del compañero canino marcan el tono de las próximas horas. La justicia y la Policía trabajan para esclarecer los detalles exactos de la cadena de eventos que llevaron a esta tragedia en las calles de Oviedo.