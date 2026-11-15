Policías asesinados en Morelos y Puebla durante persecución vehicular

El comandante Jairo y su escolta Carlos Alberto fallecieron en Morelos y Puebla al perseguir un vehículo robado, según confirmó la SSPC Morelos.

El Comandante Jairo, responsable de las funciones operativas de seguridad en Axochiapan, y su escolta Carlos Alberto "N" perdieron la vida la tarde de este sábado en cumplimiento de su deber. El trágico incidente se desarrolló durante una intervención de seguridad que comenzó en el municipio morelense y se extendió hasta Jolalpan, en el estado de Puebla. Ambos uniformados fallecieron tras atender un reporte de auxilio que derivó en la persecución de un vehículo con reporte de robo sobre la carretera Axochiapan -Huachinantla, en la frontera entre ambos estados.

Detalles del operativo y la persecución

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos confirmó a través de un comunicado oficial que los policías fueron atacados mientras respondían a la emergencia. El mando único encabezó las acciones junto con su escolta al detectar el vehículo sospechoso. La persecución continuó hacia territorio poblano, donde ambos policías fueron asesinados. No obstante, el gobierno estatal mantiene colaboración con las fiscalías generales de Morelos y Puebla para esclarecer los hechos.

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El alcalde de Axochiapan, Marco Cuate Romero, confirmó que ambos elementos estaban asignados a ese municipio para garantizar la tranquilidad ciudadana. Precisó que Jairo llevaba entre cinco y seis meses en la región, mientras que su compañero se había incorporado aproximadamente dos semanas antes. Durante su entrevista, el edil explicó que, de acuerdo con la información preliminar que recibió, los hechos ocurrieron durante una persecución relacionada con el robo del automóvil detectado en la zona fronteriza.

Posiciones de las autoridades y el contexto local

El presidente municipal destacó el trabajo del comandante Jairo y su disposición para colaborar con la Policía Municipal. Cuate Romero recordó que, durante el tiempo que lo trató, observó en él un perfil muy precavido y muy mesurado. Lamentablemente, estas cualidades no fueron suficientes para evitar la tragedia. El edil evitó establecer una relación directa entre el doble homicidio y un intento de asalto reportado simultáneamente en una gasolinera ubicada en la zona limítrofe, señalando que corresponde a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

Ante la tragedia, el Gobierno de Morelos expresó sus condolencias a las familias y amigos de los elementos fallecidos, reconociendo su servicio y compromiso con la seguridad de la población. Por su parte, el Ayuntamiento de Axochiapan mantiene su apoyo institucional mientras se llevan a cabo las investigaciones. El edil llamó a esperar los resultados de las investigaciones del doble homicidio ni sobre posibles detenciones relacionadas con la agresión, respetando los canales legales correspondientes.

Impacto real y próximos pasos institucionales

Las acciones de seguridad en la región se intensificarán como consecuencia de este suceso. Entre las medidas recientes mencionó la instalación de un nuevo arco carretero en una de las vías de conexión entre Morelos y Puebla, así como la presencia de tres bloques del Ejército Mexicano en semanas recientes. Estas estrategias buscan reforzar el control territorial en los puntos estratégicos de la zona. La SSPC Morelos proporcionará la información necesaria para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al deslinde de responsabilidades.

Sobre el seguimiento institucional al asesinato, Cuate Romero adelantó que buscará dialogar con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El objetivo de esta reunión es conocer los protocolos correspondientes y determinar de qué manera el gobierno municipal podría colaborar en un eventual homenaje a los policías. La provincia de Morelos queda en duelo por la pérdida de dos de sus defensores ciudadanos en el cumplimiento de sus funciones.