Policías detienen a dos sospechosos en investigación de robos de autos en Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras

Dos hombres de 39 y 45 años fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la, luego de una investigación relacionada con al menos cuatro robos de autos cometidos entre abril y mayo en esa demarcación y enLa investigación dio seguimiento a varias denuncias por robo de vehículo registradas el 12 y 24 de abril, así como el 4 y 9 de mayo y, a partir del análisis dey trabajos de inteligencia, identificaron un automóvil blanco con rosa que presuntamente era utilizado en los hechos.

fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la , luego de una investigación relacionada con al menos cuatro robos de autos cometidos entre abril y mayo en esa demarcación Según las indagatorias, las autoridades dieron seguimiento a varias denuncias por robo de vehículo registradas el 12 y 24 de abril, así como el 4 y 9 de mayo A partir del análisis dey trabajos de inteligencia, identificaron un automóvil blanco con rosa que presuntamente era utilizado en los hechos Con apoyo de operadores del C2 y C5, los agentes ubicaron inicialmente la unidad en calles de la colonia San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, donde comenzaron vigilancias fijas y móviles para monitorear sus recorridos Horas después, el vehículo fue detectado nuevamente en la colonia Huayatla y posteriormente en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, en La Magdalena Contreras, donde policías interceptaron a sus ocupantes Durante la revisión, a los sospechosos de 39 y 45 años les aseguraron dos placas de circulación con reporte de robo, dos tarjetas de circulación también reportadas como robadas, además de 73 dosis de una sustancia con características similares al crystal También llevaban una cartera con dólares estadounidenses y seis billetes en moneda nacional También revisaron sus antecedentes y constataron que ambos cuentan con ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos como robo en distintas modalidades, violencia familiar y delitos contra la salud, entre 2004 y 2025 La primera línea de investigación apunta a que los detenidos podrían formar parte de una banda dedicada al robo de vehículo s sin violencia con operación principal en las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras.

fueron detenidos por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la , luego de una investigación relacionada con al menos cuatro robos de autos cometidos entre abril y mayo en esa demarcación Según las indagatorias, las autoridades dieron seguimiento a varias denuncias por robo de vehículo registradas el 12 y 24 de abril, así como el 4 y 9 de mayo A partir del análisis dey trabajos de inteligencia, identificaron un automóvil blanco con rosa que presuntamente era utilizado en los hechos Con apoyo de operadores del C2 y C5, los agentes ubicaron inicialmente la unidad en calles de la colonia San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón, donde comenzaron vigilancias fijas y móviles para monitorear sus recorridos Horas después, el vehículo fue detectado nuevamente en la colonia Huayatla y posteriormente en la colonia Ampliación Lomas de San Bernabé, en La Magdalena Contreras, donde policías interceptaron a sus ocupantes Durante la revisión, a los sospechosos de 39 y 45 años les aseguraron dos placas de circulación con reporte de robo, dos tarjetas de circulación también reportadas como robadas, además de 73 dosis de una sustancia con características similares al crystal También llevaban una cartera con dólares estadounidenses y seis billetes en moneda nacional También revisaron sus antecedentes y constataron que ambos cuentan con ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos como robo en distintas modalidades, violencia familiar y delitos contra la salud, entre 2004 y 2025 La primera línea de investigación apunta a que los detenidos podrían formar parte de una banda dedicada al robo de vehículos sin violencia con operación principal en las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inteligencia Seguimiento Cruces Operación Robo Vehículo Detenciones Investigaciones Sistema Penitenciario Delitos Alquimia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Magdalena Contreras despliega operativo especial por temporada de lluviasComunicólogo y periodista, egresado de la FES Aragón de la UNAM, con experiencia en temas sociales, políticos, de movilidad, cultura, así como del Gobierno Federal y local.

Read more »

Magdalena Contreras refuerza 'Operativo Tormenta'Participarán 53 personas capacitadas para atención de emergencias

Read more »

Alcaldía Álvaro Obregón lanza programa para reciclar ropa y evitar impacto ambientalEsta iniciativa forma parte de la convocatoria nacional “Gol por el Ambiente”, impulsada por PROFEPA, para buscar la gestión circular de residuos

Read more »

Álvaro Angulo ventila secreto de Efraín Juárez en el vestidor: ''Nos caga, nos caga un montón''El lateral colombiano de Universidad Nacional busca ser nuevamente campeón de la mano de Efraín Juárez tras lo hecho en Colombia con Atlético Nacional.

Read more »