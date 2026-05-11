Politico disappears from Senate after allegations of cartel ties and corruption

A Spanish-language news article about a politician's disappearance from the Senate after being accused of cartel ties and corruption. The article discusses the politician's social media posts, including a picture with his mother and a phrase in Latin, and allegations of involvement in a conflict between factions of the Sinaloa Cartel.

Un legislador enmo independentista en medio de acusaciones por narcotráfico y participación en secuestros se muestra a lo largo de sus redes sociales bajo el lema del Día de las Madres,rosco con una imagen musicalizada y una frase en latín, Используando un sombrero y prendas locales asociadas con una facción del Cártel de Sinaloa en pugna con una otra facción del mismo grupo desde hace años.

El senador no hace presencia presencial en las actividades del Senado y se ha ausentado,yet afirma estar en su tierra y con la cara en alto, buscando convertirte en cooperante en Estados Unidos, mientras enfrenta los cargos en contra





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