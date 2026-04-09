Ponchallantas siembran caos en Tala, Jalisco: 60 vehículos afectados en tres semanas

La colocación de artefactos ponchallantas en carreteras de Tala, Jalisco, ha causado daños a decenas de vehículos y se vincula al robo de combustible, según autoridades estatales.

La colocación de artefactos ponchallantas en el municipio de Tala , Jalisco , ha generado una ola de caos y preocupación, con al menos 60 vehículos afectados en las últimas tres semanas. El coordinador estratégico de Seguridad en Jalisco , Roberto Alarcón Estrada, informó que el incidente más reciente ocurrió este jueves en la carretera federal , donde alrededor de 20 automóviles sufrieron daños.

Esta práctica, aparentemente orquestada por grupos criminales, se vincula directamente con el robo de combustible, conocido como 'huachicol', y busca obstaculizar la labor de las autoridades mientras se cometen estos delitos.\El funcionario estatal explicó que la principal hipótesis es que los ponchallantas son utilizados para detener o retrasar la llegada de las autoridades, permitiendo así la sustracción de hidrocarburos. Esta situación no solo pone en peligro a los conductores, sino que también dificulta el trabajo de las fuerzas de seguridad. Aunque no se cuenta con una cifra exacta debido a que algunos automovilistas continúan su trayecto o reparan sus vehículos en el lugar sin presentar una denuncia formal, las autoridades estiman que el número de vehículos dañados oscila entre 50 y 60 en las últimas semanas. Ante esta problemática, se ha implementado un operativo conjunto entre autoridades estatales, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, con el apoyo de Petróleos Mexicanos (Pemex), para identificar patrones en los robos, reforzar la vigilancia en los tramos afectados y disuadir a los criminales.\Las autoridades están investigando la posible recurrencia de estos actos, detectando una posible concentración de los incidentes entre los días miércoles y jueves. En relación con las recientes volcaduras de pipas con combustible, el coordinador de Seguridad señaló que no hay denuncias que confirmen que se trate de hidrocarburo robado, un caso que correspondería a la Fiscalía General de la República (FGR). Alarcón Estrada cuestionó la lógica detrás de estos hechos, preguntando cómo sería posible transportar combustible robado en una pipa y luego colocar ponchallantas, lo que podría afectar la propia operación de los delincuentes. Mientras tanto, la amenaza de los ponchallantas persiste en la zona, y las autoridades reconocen que esta práctica busca proteger actividades ilícitas a expensas de la seguridad de la población. La situación en Tala pone de manifiesto la compleja problemática del crimen organizado y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, así como la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva para combatir el delito y proteger a la sociedad. Además, el diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez, expresó la necesidad de aumentar la infraestructura hospitalaria, pero cuestionó la viabilidad de las reformas propuestas, temiendo que se construyan 'elefantes blancos' sin la capacidad operativa adecuada





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