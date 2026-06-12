Pope Leo XIV's Encíclica Magnifica humanitas on Artificial Intelligence and Regulation

The encíclica Magnifica humanitas, written by Pope Leo XIV, discusses the risks and ethical considerations of artificial intelligence and calls for its regulation. It also highlights the importance of incorporating various stakeholders in decision-making processes related to AI.

Es muy crítica con el poder tecnocrático, representado por los nuevos tecnoligarcas, como Peter Thiel. Esta nueva herramienta tecnológica tendría que estar sometida no sólo a códigos de ética, sino también a una regulación legal.

Por lo demás, se nota que el papa León XIV conoce muy bien algunos de los planteamientos desarrollados en los últimos años alrededor de la inteligencia artificial. Por eso creo que todos los integrantes de la comunidad académica de la UNAM deberían recibir sus palabras con seriedad.

En un primer momento, la encíclica Magnifica humanitas señala los riesgos que supone para la humanidad el mal uso de la inteligencia artificial y habla de la necesidad de que ésta sea sometida no sólo a códigos de ética, sino también a una regulación legal. Al respecto, Zapata Clavería comenta: ‘Sin duda, esta encíclica es muy crítica con el poder tecnocrático, representado por los nuevos tecnoligarcas, como Peter Thiel, cuya empresa Palantir Thecnologies Inc. ha sido contratada por el Pentágono estadounidense para impulsar su programa militar central.

’ Una de las tesis más potentes que expone León XIV en la encíclica Magnifica humanitas y que se vincula con la filosofía de la tecnología es que las innovaciones tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no son moralmente neutrales.

‘Quienes nos dedicamos al estudio de la tecnología llevamos años defendiendo que ésta no es sólo un medio que puede ser utilizado para el bien o para el mal, independientemente de su diseño. Con autores clásicos como Langdon Winner aprendimos que debemos desechar la concepción axiológicamente neutral de la tecnología y considerar que en su propio diseño ya se generan las condiciones de posibilidad de construcción de una sociedad donde puede haber o no ciertas asimetrías; es decir, la tecnología está diseñada a partir de ciertos valores que implican la posibilidad de construcción de un mundo social determinado.

En ese sentido me parece que la encíclica Magnifica humanitas continúa con esta línea de reflexión y la acepta’, indica el académico universitario. En varias partes, la encíclica Magnifica humanitas apela al principio de subsidiariedad, según el cual ‘aquello que pueden hacer las personas, las familias, las comunidades locales y los cuerpos intermedios no debe ser absorbido por instancias superiores’ ‘Esto remite a la urgencia de incorporar en la toma de decisiones relacionadas con la inteligencia artificial a agentes de nivel intermedio (académicos, científicos, empresarios, trabajadores, educadores, legisladores…), para evitar la dominación de los agentes e instancias de carácter tecnocrático.

Ahora bien, de alguna manera, el papá León XIV sí se pronuncia a favor de que el Estado intervenga en la regulación de esta novedosa herramienta tecnológica… En todo caso, yo creo que aquí, en la UNAM, podemos darle la razón y aceptar la responsabilidad que tenemos a la hora de impulsar organismos y programas destinados a la reflexión, la deliberación y la orientación compartidas de un sistema —la IA— tan importante para nuestra autocomprensión como humanos, pero también para la configuración del orden social”, dice Zapata Clavería.

A pesar de que en la encíclica Magnifica humanitas nos advierte que la inteligencia artificial puede acarrearnos problemas de toda índole si no la utilizamos bien, el papa León XIV no la sataniza ni la muestra como un instrumento del Mal, ni mucho menos, sino, por el contrario, la pondera como una magnífica herramienta tecnológica que puede beneficiar a la humanidad entera.

‘Habrá quien vea en esta encíclica un texto de carácter tecnofóbico, uno más. Pero yo no estaría de acuerdo con esa visión. Me parece que, de hecho, el papa León XIV es bastante sensato en todo lo que dice en ella, incluso en términos ontológicos.

Ve la inteligencia artificial como algo desprovisto de cuerpo y, por lo tanto, de experiencia, y nos invita a no caer en ingenuidades ontológicas que de alguna forma establecen semejanzas simplistas o radicales entre la inteligencia humana y la inteligencia maquínica. Así pues, yo diría que la encíclica Magnifica humanitas pasa a formar parte del pensamiento crítico sobre la tecnología, por supuesto, con principios y compromisos católicos.

’ El académico también menciona que es interesante ver cómo el papa León XIV se desmarca de cualquier compromiso tecnofóbico al apuntar explícitamente que la tecnología permite hacer copartícipe al humano de la creación divina y que es uno más de los bienes universale





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