Popular marca de chocolates artesanal retira producto por posible contaminación con salmonela

Una popular marca de chocolates artesanales ha decidido retirarse del mercado debido a una posible contaminación con salmonela, lo que podría causar daños graves a la salud. La empresa ha identificado un lote específico que podría haber sido contaminado con la bacteria y ha decidido retirarlo para evitar inconvenientes de salud.

Recientemente, se ha dado a conocer que una popular marca de chocolates está siendo retirada del mercado a causa de una posible contaminación con salmonela.

Por lo que las autoridades han tomado cartas en el asunto para evitar que los consumidores tengan problemas de salud. Al detectarse que un lote de chocolate artesanal podría estar contaminado con la bacteria, autoridades de salud emitieron un comunicado de urgencia en donde se especifican los lotes y el producto afectado. Se recomienda prestar atención en caso de haber adquirido chocolates de la marca afectada





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Chocolate Salmonella Contamination Retraction Health Issues

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