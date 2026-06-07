Por qué deberías buscar un psicólogo antes de cobrar la lotería

Ganar la lotería puede ser abrumador. Expertos recomiendan buscar apoyo psicológico antes de reclamar el premio para evitar problemas emocionales y financieros.

Ganar la lotería es el sueño de millones, pero para muchos se convierte en una pesadilla. El pasado sábado, Powerball realizó su sorteo del premio mayor acumulado en 212 millones de dólares, con la opción en efectivo de 94.5 millones.

Sin embargo, antes de celebrar, expertos advierten: lo primero que deberías hacer si te ganas la lotería es buscar un psicólogo. La razón es que un cambio financiero tan drástico puede desencadenar una serie de problemas emocionales y sociales que, si no se manejan adecuadamente, pueden llevar a la ruina. Los estudios sobre ganadores de lotería muestran que, aunque inicialmente experimentan euforia, muchos terminan en depresión, ansiedad o incluso bancarrota.

Un caso famoso es el de Jack Whittaker, quien ganó 315 millones de dólares en 2002 y años después perdió todo, incluyendo a su familia. La psicóloga clínica María López, especialista en finanzas conductuales, explica: 'El dinero repentino altera las relaciones personales y la percepción de uno mismo. Sin apoyo psicológico, es fácil caer en malas decisiones, como inversiones riesgosas o derroches.

Por eso, los expertos recomiendan seguir un protocolo: primero, no firmar el boleto inmediatamente; segundo, contactar a un psicólogo y a un abogado; tercero, mantener el anonimato si es posible. El psicólogo ayuda a manejar las expectativas y a preparar un plan emocional para el cambio de vida.

Además, es crucial evitar el 'síndrome del ganador', que lleva a sentirse merecedor de todo y aislarse de amigos y familiares. La Asociación Americana de Psicología sugiere que los ganadores esperen al menos seis meses antes de tomar decisiones financieras importantes. En conclusión, aunque el sorteo de Powerball genera emoción, la verdadera victoria está en la salud mental. Si alguna vez tienes la suerte de ganar, recuerda que un psicólogo puede ser tu mejor inversión.

No dejes que el dinero controle tu vida; busca ayuda profesional para disfrutar realmente de tu premio





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