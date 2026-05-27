¿Por qué un psicólogo es lo primero que necesitas si ganas la lotería?

Ganar la lotería puede ser abrumador. Expertos recomiendan buscar apoyo psicológico antes de tomar decisiones financieras. Conoce por qué.

Ganar la lotería es el sueño de millones, pero para quienes realmente tienen la suerte de acertar los números ganadores, la realidad puede ser muy diferente a la fantasía.

Expertos en psicología financiera advierten que el impacto emocional de recibir una suma multimillonaria de la noche a la mañana puede ser tan abrumador como positivo. Por eso, antes de celebrar o hacer planes de gastos, muchos especialistas recomiendan que el primer paso sea buscar un psicólogo. Esta recomendación cobra especial relevancia tras el reciente sorteo de Mega Millions, que acumuló un premio mayor de 311 millones de dólares, con una opción en efectivo de 136.4 millones.

La razón principal es que el cambio repentino en la situación financiera puede desencadenar estrés, ansiedad y conflictos familiares. Estudios indican que un porcentaje significativo de ganadores de lotería terminan en bancarrota o con problemas de salud mental al no saber gestionar la nueva realidad. Por ejemplo, una investigación de la Universidad de Kentucky encontró que los ganadores de premios grandes tienen más probabilidades de sufrir depresión y aislamiento social.

Además, la presión de amigos y familiares que piden dinero puede generar tensión y rupturas. Un psicólogo puede ayudar a establecer límites y a planificar una transición saludable hacia la riqueza. El caso de Mega Millions es un recordatorio de que la suerte no viene sin desafíos. El sorteo del martes pasado, con 311 millones en juego, es uno de los más grandes del año.

Pero más allá de los números, lo importante es cómo se prepara el ganador para recibir tal cantidad. Muchos asesores financieros coinciden en que antes de contratar a un contador o abogado, es crucial contar con apoyo emocional. La terapia puede ayudar a manejar la identidad y el propósito, evitando que el dinero se convierta en una carga.

Además, permite tomar decisiones más racionales, como elegir entre el pago en anualidades (29 pagos anuales con aumento del 5%) o el pago único en efectivo. Otra recomendación es no firmar el boleto de inmediato, sino buscar asesoría legal y psicológica primero. En varios estados de EE. UU.

, los ganadores tienen entre 60 y 180 días para reclamar el premio, lo que da tiempo para prepararse. Los expertos sugieren formar un equipo que incluya un psicólogo, un abogado y un asesor financiero. Este equipo puede ayudar a crear un plan a largo plazo que proteja el bienestar mental y económico.

Además, es importante considerar los impuestos estatales y federales, que pueden reducir significativamente el monto final. En definitiva, ganar la lotería no es solo una cuestión de números, sino de salud mental. La recomendación de un psicólogo como primer paso no es una exageración, sino una medida prudente. Quienes han pasado por la experiencia aconsejan rodearse de profesionales que ayuden a navegar las aguas turbulentas de la riqueza repentina.

Así, el sueño de hacerse millonario puede convertirse en una bendición y no en una pesadilla. La próxima vez que juegues a Mega Millions o Powerball, recuerda que la verdadera jugada maestra es cuidar tu mente primero





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