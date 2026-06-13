Portugal llega a Miami para su debut en el Mundial 2026 ante Congo

La selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, arribó a Miami para preparar su participación en el Mundial 2026. Debutará el 17 de junio ante República del Congo en Houston, en el Grupo K que completan Uzbekistán y Colombia. El equipo luso busca el liderato del grupo.

La selección de Portugal , liderada por su capitán Cristiano Ronaldo , hizo su arribo a la ciudad de Miami, Estados Unidos, durante la tarde de este viernes y en medio de un ambiente tranquilo.

El equipo luso descendió del avión que lo transportó, todos vestidos de forma muy elegante con saco, para inmediatamente abordar el autobús que los llevaría al hotel de concentración con miras a enfrentar a la selección de el Congo en su debut en el Mundial 2026. Los jugadores portugueses se mostraron relajados y sonrientes al pisar suelo estadounidense, conscientes de la responsabilidad que conlleva representar a su país en la máxima cita del fútbol mundial.

El seleccionador, Roberto Martínez, encabezó la delegación y, en breves declaraciones a los medios, expresó su confianza en el grupo: "Estamos muy ilusionados con este Mundial. Sabemos que será una competición muy exigente, pero tenemos un equipo talentoso y experimentado. Hemos trabajado duro para llegar en las mejores condiciones posibles". Portugal, campeona de Europa en 2016 y con un histórico tercer puesto en el Mundial de 1966, busca ahora superar su mejor actuación en torneos internacionales.

El primer desafío será ante la República del Congo el próximo miércoles 17 de junio en Houston, Texas, en el marco del Grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El partido está programado para las 21:00 hora local en el Estadio NRG, con capacidad para más de 70,000 espectadores.

El Congo, por su parte, llega a su segunda participación mundialista tras su debut en 1974, y cuenta con jugadores de gran calidad como el delantero Cédric Bakambu. Sin embargo, la selección portuguesa parte como favorita, apoyada en su historia y en figuras como Bruno Fernandes, Bernardo Silva y el propio Ronaldo, quien busca su quinto Mundial.

Además de Portugal y el Congo, el sector K se encuentra integrado por Uzbekistán y Colombia, combinados nacionales que a su vez se enfrentarán en la misma jornada 1 y en la misma fecha, pero en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca. Uzbekistán, debutante absoluto en un Mundial, y Colombia, semifinalista en 2014, prometen ser rivales de cuidado para los lusos.

El Grupo K se perfila como uno de los más equilibrados de la primera fase, donde cualquier resultado es posible. Portugal necesita arrancar con buen pie para asegurar su pase a octavos de final, en una competición que por primera vez se disputa con 48 selecciones.

"Con gran alegría, sabemos que la Copa del Mundo siempre es una competición especial, al igual que la europea, vamos con mucha esperanza. ¿Físicamente? Estoy bien, ¿no has estado viendo los partidos?

", comentó Cristiano Ronaldo a su llegada, en referencia a su rendimiento en la temporada con el Al Nassr. El astro portugués, de 40 años, ha demostrado que aún mantiene un nivel competitivo de élite, y su liderazgo será clave para las aspiraciones de Portugal.

"Dependerá de muchos factores, estoy muy positivo de que las cosas vayan bien, importante es pasar en el primero del grupo, luego es juego por juego, paso a paso, con calma, ganar confianza y entrar en el ritmo", agregó el capitán. La afición portuguesa en Estados Unidos, numerosa y apasionada, ya se prepara para apoyar al equipo en cada partido. Se espera que más de 20,000 seguidores lusos asistan al debut en Houston, tiñendo las gradas de rojo y verde.

Además, la federación portuguesa ha organizado eventos culturales y de convivencia para acercar al equipo a la comunidad. El ambiente en Miami fue festivo, con decenas de aficionados congregados en las inmediaciones del hotel de concentración para vitorear a los jugadores. Portugal llega al Mundial tras una brillante fase de clasificación, en la que terminó invicto con ocho victorias y dos empates, anotando 32 goles y recibiendo solo 6.

Su juego ofensivo, liderado por la creatividad de Bruno Fernandes y la velocidad de Rafael Leão, ha sido una de las señas de identidad del equipo. En defensa, la solidez de Rúben Dias y el veterano Pepe (quien disputará su cuarto Mundial a los 43 años) brindan seguridad a la retaguardia. El rival en el debut, Congo, viene de una clasificación sorpresiva al superar a Gabón y Sudán en la eliminatoria africana, y buscará dar la campanada.

El itinerario de Portugal en la primera fase incluye además del partido ante Congo, el duelo contra Colombia el 22 de junio en Miami, y el cierre ante Uzbekistán el 26 de junio en Orlando. La selección lusa intentará sumar los tres puntos en cada encuentro para asegurar el primer lugar del grupo y evitar así a un posible rival fuerte en octavos de final.

El técnico Roberto Martínez ha manifestado que el objetivo es llegar lo más lejos posible, pero sin subestimar a ningún adversario. Con la llegada a Miami, Portugal ya está instalada en su sede de concentración, donde realizará los entrenamientos previos al debut. Las sesiones serán a puerta cerrada para preservar la estrategia del equipo, aunque se espera una rueda de prensa oficial en los próximos días.

La ilusión y la expectativa son máximas en un país que sueña con su segundo título mundial, tras el casi logrado en 1966. Por ahora, el primer paso es superar al Congo, y para ello, el equipo dirigido por Martínez ya está listo. La cuenta regresiva ha comenzado





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