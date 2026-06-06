Portugal se prepara para el Mundial 2026 con amistoso contra Chile en Oeiras

Portugal afinará su juego antes del Mundial 2026 en un amistoso contra Chile. Ronaldo buscará su sexta Copa del Mundo mientras Chile medirá su nivel frente a un favorito del torneo.

Portugal avanza con paso firme en su preparación para el Mundial 2026 y, como parte esencial de su itinerario, se medirá en un amistoso contra Chile .

El encuentro, que tendrá lugar en Oeiras, Portugal, está programado para iniciar a las 11:45 horas, hora del centro de México, y será transmitido en línea para que los aficionados de ambos países puedan seguirlo en tiempo real. Esta prueba amistosa es una de las últimas oportunidades que el seleccionado portugués tendrá para afinar su juego antes de embarcarse rumbo a Estados Unidos, donde dará comienzo la Copa del Mundo.

La directiva técnica de Portugal ha subrayado la importancia de este partido, ya que permite a los jugadores revisar los últimos detalles tácticos, probar combinaciones ofensivas y afianzar la cohesión defensiva bajo la dirección de su entrenador, que ha estado trabajando intensamente en los últimos meses para maximizar el rendimiento del equipo. El seleccionado portugués llega a este compromiso con unas altas expectativas, tanto por su historial reciente como por la presencia de figuras clave que continúan marcando la diferencia en el panorama internacional.

Entre ellas destaca Cristiano Ronaldo, quien disputará su sexta Copa del Mundo, consolidándose como uno de los futbolistas más longevos y influyentes en la historia de los mundiales. A pesar de los años, el capitán portugués sigue mostrando una condición física y una capacidad de liderazgo que, según los analistas, serán determinantes para guiar a su equipo en los momentos críticos del torneo.

Además, el plantel portugués cuenta con una camada de jóvenes talentos que han brillado en ligas europeas y que buscarán dejar su huella en la competición, aportando velocidad, creatividad y una visión de juego renovada. Chile, por su parte, no logró clasificarse para el Mundial 2026, pero ha decidido aprovechar este amistoso como una oportunidad para medir su nivel frente a uno de los equipos favoritos del certamen.

El conjunto sudamericano llega con la intención de servir como un buen sparring para Portugal, ofreciendo un desafío táctico y físico que les permitirá evaluar sus propios procesos de reconstrucción y desarrollo. Aunque la Roja no estará presente en la fase final del campeonato, el cuerpo técnico chileno ha subrayado la importancia de este partido para afinar la estrategia de sus jugadores, trabajar en la cohesión del grupo y probar nuevas alineaciones que podrían definir su futuro inmediato.

La presencia de jugadores experimentados y la incorporación de jóvenes promesas hacen de este amistoso un escenario de aprendizaje y exposición internacional para ambos equipos. En definitiva, el duelo entre Portugal y Chile promete ser un espectáculo de alto nivel técnico, con la mirada puesta en los últimos ajustes antes del inicio del Mundial 2026, y con la expectativa de que ambos bandos demuestren su mejor versión en la cancha





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