Portugal se corona líder del Grupo D con 15 puntos en la UEFA Nations League. Carlos Forbs marcó el gol decisivo ante Gales en una actuación de resiliencia.

Portugal logró una victoria crucial de 3-2 sobre Gales el último día de la fase de grupos de la UEFA Nations League. El resultado aseguró que la selección lusitana terminara primera en el Grupo D con 15 puntos tras seis encuentros.

El partido en Cardiff fue definido por la entrada del nuevo portador de la camiseta número siete, Carlos Forbs. Su gol a los 70 minutos selló la remontada en un encuentro marcado por la disciplina y la resistencia con diez jugadores en el segundo tiempo.

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Detalles del partido y el gol de Forbs

Bruno Fernandes abrió el marcador con un disparo al ángulo superior, pero la ventaja duró apenas dos minutos. David Brooks empató para Gales al minuto 13, y Sorba Thomas tomó la delantera británica justo antes del descanso mediante un contragolpe.

Pedro Neto, jugador del Chelsea, igualó el marcador poco después del reinicio. Luego, Carlos Forbs ingresó al terreno de juego con una línea atravesando el número 7 en su espalda como homenaje. Realizó una maniobra astuta para acomodarse y ejecutó un remate rasante que anotó el gol de la victoria.

El extremo de 22 años, quien juega en el Brujas de la liga belga, demostró una calidad distinta a la de su predecesor. Forbs ha sido utilizado mayoritariamente como cambio desde el banquillo en sus tres apariciones con la selección portuguesa hasta la fecha.

Postura tras el retiro de Cristiano Ronaldo

Esta victoria contrasta con la actuación titubeante mostrada tras el retiro oficial de Cristiano Ronaldo de la selección nacional. El legendario delantero declaró su retiro el 5 de noviembre, tras distanciarse del entrenador Jorge Jesus cuando fue colocado como suplente sin ingresar ante Noruega.

Los aficionados lusos en Cardiff exhibieron pancartas de homenaje casi dos meses después de la última aparición de Ronaldo. Su último partido con la selección fue una victoria 1-0 sobre Gales en Lisboa en septiembre. La ausencia del Comandante marcó toda la campaña de Portugal en esta edición.

A pesar de los problemas defensivos y la indisciplina registrados durante el partido, la escuadra mostró resiliencia. El equipo tuvo que enfrentar el segundo tiempo con 10 jugadores después de la expulsión de Pedro Neto al minuto 74 por dos entradas temerarias en lapsos breves.

Impacto en la clasificación de la Nations League

El triunfo confirmó a Portugal como líder del Grupo D. La selección no pudo mantener la racha invicta total debido a la derrota 4-1 ante Dinamarca el sábado anterior, pero este resultado le permitió cerrar la fase de grupos en la primera posición.

La clasificación directa a los cuartos de final fue definida en otros encuentros decisivos. Noruega necesitaba un empate ante Dinamarca en Copenhague para asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo continental europeo.

Drama en Dinamarca y el gol de Haaland

El partido en Copenhague transpiró intensidad desde el inicio. Dinamarca se adelantó rápidamente con un marcador de 2-0. Erling Haaland, delantero del Manchester City, redujo la diferencia para Noruega justo antes del descanso.

Martin Odegaard igualó el marcador para Dinamarca al minuto 84, lo que parecía asegurar el segundo lugar para los anfitriones. Sin embargo, el desenlace cambió en el último suspiro tras la concesión de un penalti tras una larga revisión de video.

Erling Haaland convirtió el penal en el minuto 96. Su gol otorgó la victoria 3-2 a Noruega sobre Dinamarca y desató celebraciones en el estadio. El delantero del Manchester City se arrancó la camiseta y corrió hacia los aficionados tras asegurar el boleto a los cuartos de final para su país.