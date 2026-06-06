Posible anuncio de nuevo Spyro en el XBOX Games Showcase 2026 según insider

Un informante revela que un nuevo Spyro the Dragon, desarrollado por Toys for Bob, podría ser presentado en el XBOX Games Showcase 2026, con un posible hub de isla o playa. El evento está programado para el 7 de junio y se espera que incluya importantes anuncios de estudios de Xbox.

El regreso del icónico dragón morado Spyro ha sido uno de los sosados más esperados por los fans del género de plataformas desde que la colección remasterizada demostró que la franquicia aún posee un gran potencial.

Durante años, los jugadores han anhelado una nueva entrega que continué las aventuras de este carismático personaje que debutó en la era del primer PlayStation. Recientemente, un conocido insider ha afirmado que un nuevo Spyro podría ser anunciado durante el XBOX Games Showcase 2026, evento prometido por Microsoft como una presentación repleta de anuncios y sorpresas.

Según estas filtraciones, el desarrollo del proyecto estaría a cargo del estudio Toys for Bob, que tras separarse de Activision formó una alianza estratégica con Xbox para crear y distribuir nuevos títulos. El insider, muy activo en redes sociales, reafirmó que el juego está en desarrollo desde hace años y que su revelación sería inminente.

Entre los detalles compartidos se menciona que el nuevo Spyro podría presentar un hub central con temática de playa o isla, una novedad que marcaría un gran cambio en el diseño de la serie. Hasta el momento, ni Xbox ni Toys for Bob han emitido confirmación alguna, por lo que habrá que esperar al evento para verificar la veracidad de estos reportes.

El XBOX Games Showcase 2026 está programado para el 7 de junio a las 11:00 AM, hora de la Ciudad de México, y se espera que incluya novedades de estudios como Bethesda, Activision Blizzard y otros socios importantes. Por otro lado, también se comenta que The Coalition tendrá una participación en un evento posterior para mostrar el regreso de su franquicia principal.

Mientras tanto, surgen más especulaciones sobre otros clásicos, como un posible remake de Resident Evil Code Veronica que, según otro insider, estaría sufriendo cambios radicales respecto al título original. La comunidad de jugadores sigue con atención cada filtración a la espera de sorpresas que renueven franquicias queridas. La expectativa es alta, y todo parece indicar que el showcase de Xbox podría ser el escenario perfecto para el regreso de Spyro y otras ip clásicas.

Los fans permanecen atentos a cualquier señal de los desarrolladores, confiando en que sus sueños de nuevas aventuras con el dragón morado se harán realidad muy pronto





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