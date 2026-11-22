La NFL podría llevar a los Pittsburgh Steelers contra los Dallas Cowboys al Estadio Banorte en 2008. Analizamos los detalles del acuerdo vigente y las posibilidades de este evento deportivo en la Ciudad de México.

El regreso de la National Football League (NFL) a la Ciudad de México con el encuentro entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings ha encendido la esperanza de que otros equipos emblemáticos visiten el país en los próximos años. Entre las opciones que generan mayor expectativa entre los aficionados locales se encuentra un hipotético duelo de temporada regular entre los Dallas Cowboys y los Pittsburgh Steelers, una posibilidad que podría materializarse en el año 2028 según la programación oficial de la liga.

Actualmente, la NFL mantiene un acuerdo vigente para disputar un partido de temporada regular en el Estadio Banorte hasta el año 2028. Las franquicias específicas que participarán en los encuentros programados para 2027 y 2028 aún están pendientes de un anuncio formal por parte de la liga, lo que deja el calendario de visitas internacionales abierto a negociaciones y decisiones estratégicas futuras.

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Cálculo temporal del encuentro de temporada regular

La temporada 2028 marca el punto temporal clave para este posible cruce, ya que la estructura de rotación de rivales de la NFL empareja a la AFC Norte, conferencia donde compite Pittsburgh, con la NFC Este, división a la que pertenece Dallas. En la lista oficial de rivales futuros publicada por la liga, los Cowboys figuran como el equipo local ante los Steelers, estableciendo un marco teórico para el partido.

Para que este duelo se celebre en la capital mexicana, específicamente en el Estadio Banorte, la liga tendría que seleccionar intencionalmente este enfrentamiento como su partido designado para la Ciudad de México. Hasta el momento, la sede exacta, la semana del calendario y la fecha concreta del cruce siguen pendientes de confirmación por parte de los ejecutivos de la NFL.

Interés de propietarios y derechos de marketing

La posibilidad de que este encuentro ocurra no es casualidad, sino el resultado del interés directo de los propietarios de ambas franquicias y su compromiso con el mercado mexicano. Dallas y Pittsburgh poseen derechos de marketing en el país dentro del Global Markets Program de la liga, lo que facilita la logística y el apoyo institucional para organizar visitas de alto perfil.

Jerry Jones, propietario de los Dallas Cowboys, expresó su interés en llevar a su equipo a la capital mexicana durante la temporada 2027, tal como informó John Sutcliffe de ESPN. Por su parte, Art Rooney II, presidente de los Pittsburgh Steelers, había manifestado públicamente en 2021 que Pittsburgh buscaba activamente volver a jugar en el país, demostrando una voluntad continua de expandir su base de seguidores internacionales.

Criterios de selección y margen operativo de la liga

La decisión final recae en la dirección de la NFL, la cual prioriza la popularidad y la presencia activa de las franquicias en el país como factores determinantes. Arturo Olivé, director general de NFL México, explicó a Publimetro que la liga toma en cuenta no solo el atractivo comercial, sino también la participación de los equipos en programas de globalización, señalando que los 32 equipos han mostrado interés en jugar en México.

Este proceso de selección se realiza dentro de un riguroso procedimiento interno de la liga. Sin embargo, la NFL ha ganado margen operativo significativo para elegir qué partidos lleva al extranjero. En mayo de 2026, los propietarios eliminaron la opción que tenían los equipos de proteger dos partidos de su calendario como locales, permitiendo a la liga tener mayor flexibilidad en la distribución de sus eventos internacionales.

Historial previo y contexto histórico en el país

Es importante destacar que ni los Steelers ni los Cowboys han jugado nunca un partido de temporada regular en México, aunque ambos equipos ya tuvieron presencia en el entonces Estadio Azteca durante periodos de pretemporada. La distinción entre estos eventos amistosos y los oficiales de liga es fundamental para entender el impacto histórico que tendría un encuentro programado.

Dallas enfrentó al equipo de Houston Oilers en 1994 ante una asistencia de 112,376 aficionados, estableciendo un precedente de masividad en el país. Por su lado, Pittsburgh se midió con los Indianapolis Colts en 2000. Si la NFL decide finalmente elegir este cruce para el Estadio Banorte en el futuro, marcaría el primer partido de temporada regular oficial en territorio mexicano para ambas franquicias.

El seguimiento de estos anuncios oficiales por parte de la liga será crucial para los aficionados mexicanos que esperan consolidar al país como una sede recurrente del fútbol americano de élite. La combinación de la rotación natural de la NFL, el interés de los dueños y los acuerdos comerciales existentes crea un escenario plausible para ver a estos grandes equipos competir en suelo mexicano en los próximos años.