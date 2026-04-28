Posible retraso en la lista de convocados de la Selección Mexicana: tensiones entre clubes y selección

La publicación de la lista de convocados de la Selección Mexicana se ha retrasado debido a posibles conflictos entre los intereses de los clubes y la selección, con jugadores clave como Charly Rodríguez y Marcel Ruiz en duda para el Mundial 2026.

Aunque se esperaba que este lunes Javier Aguirre anunciara la lista de convocados para la Selección Mexicana de la Liga MX, el proceso parece haberse detenido por razones desconocidas, pero que aparentemente benefician a los clubes.

Según el reportero de TUDN, Gibrán Araige, quien cubre al equipo Tricolor, es probable que algunos clubes estén descontentos porque, en el caso de Toluca y Tigres, si tienen jugadores convocados, sí podrán contar con ellos para el partido de Ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup. Ante esto, el también comentarista de Línea de 4 consideró que ciertos equipos podrían estar protestando por no poder disponer de sus seleccionados en el primer encuentro de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, lo que probablemente retrasaría la publicación de la lista.

Mientras tanto, se confirma que el jugador del Cruz Azul, Charly Rodríguez, no estará en la convocatoria de Aguirre y, por tanto, no asistirá al Mundial 2026. Otra posible ausencia es la de Marcel Ruiz, del Toluca, quien, a pesar de sus esfuerzos para recuperarse de una lesión, no cumpliría con los requisitos del técnico para el torneo mundialista.

Además, en el programa Contacto Deportivo, Araige mencionó que hay rumores de que el delantero de Pumas, Guillermo 'Memote' Martínez, podría estar en la lista de jugadores con pase directo al Mundial 2026. La situación refleja las tensiones entre los intereses de los clubes y la selección nacional, especialmente en un momento clave de la temporada, donde los equipos buscan mantener a sus mejores jugadores disponibles para competencias importantes como la Concacaf Champions Cup y el Clausura 2026.

La decisión final de Aguirre podría marcar un precedente en cómo se manejan las convocatorias en el futuro, especialmente con miras a un evento de la magnitud del Mundial. Mientras tanto, los aficionados y analistas siguen especulando sobre quiénes podrían ser los afortunados en formar parte del equipo que representará a México en el torneo más importante del fútbol mundial





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