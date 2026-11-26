El desfile de Macy's se pospone por tormentas y lluvias torrenciales que afectan el sureste. La gasolina sube, el costo del viaje en Thanksgiving aumentará y la detención en ICE impacta a miles.

Las autoridades confirman que el emblemático desfile de Macy's por Acción de Gracias ha sido oficialmente pospuesto debido a la inminente llegada de un sistema meteorológico severo que amenaza con inundaciones y lluvias torrenciales en la región noreste de Estados Unidos. Miles de espectadores y turistas que planeaban asistir a la celebración en Nueva York ahora enfrentan la cancelación del evento, que tradicionalmente marca el inicio de la temporada navideña.

Esta decisión crítica se toma a medida que los impactos de una potente tormenta comienzan desde el miércoles en el sureste del país y se desplazan hacia el norte durante la noche. Se esperan cortes de electricidad aislados y daños en árboles por las fuertes ráfagas de viento de más de 50 mph a lo largo de la costa este, lo que obliga a las autoridades a priorizar la seguridad pública sobre las actividades masivas.

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Impacto Climático y Seguridad en el Sureste

Las tormentas, inundaciones y lluvias torrenciales amenazan las celebraciones en la víspera del Día de Acción de Gracias, mientras millones de estadounidenses se preparan para reunirse con sus familiares en uno de los días con mayor afluencia de viajeros en el año. La National Weather Service advierte que nunca se debe caminar ni conducir a través de inundaciones bajo ninguna circunstancia, ya que la profundidad del agua puede ser engañosa y peligrosa.

Los expertos en seguridad instan a la población a refugiararse en el interior si los vientos aumentan, ya que estos soplan con fuerza suficiente para derribar ramas de árboles y líneas eléctricas. Es fundamental fijar con antelación muebles de exterior, botes de basura y decoraciones navideñas para evitar que se conviertan en proyectiles. Si se vive en un apartamento en el sótano, se debe estar atento al posible anegamiento, y si se estaciona cerca de la costa, se debe mover el automóvil a terreno más alto.

Subida en el Costo de la Gasolina para Thanksgiving

Viajar en Thanksgiving saldrá más caro para los millones de conductores que deciden afrontar el viaje en carretera, ya que el costo en la gasolina impactará directamente el presupuesto familiar. Aunque los precios del combustible han registrado una fuerte caída en las últimas semanas, la demanda extrema durante este periodo vacacional de cinco días, que comenzó este miércoles, eleva el gasto general.

Los conductores enfrentarán un gasto mayor en gasolina que el año pasado, según confirman las estimaciones más recientes del sector energético. GasBuddy apunta a que los conductores gastarán alrededor de 980 millones de dólares adicionales en gasolina durante este periodo festivo en comparación con el mismo periodo de 2025, lo que representa una carga financiera significativa para las familias norteamericanas.

Detención en ICE y el Impacto Social en la Fiesta

Mientras las familias celebran o viajan, resulta difícil imaginar cómo puede ser pasar estas fiestas lejos de la familia y privado de libertad por estar en custodia de ICE. Casi 66,000 personas pasarán en las próximas horas el festivo de Acción de Gracias encerradas en un centro de detención de ICE, según el censo calculado por TRAC Reports. Muchos de ellos están pendientes de ser deportados y llevan meses sin tener un contacto presencial con sus familias.

René Alarcón pasó más de un año en custodia de ICE y estuvo en más de diez centros distintos, incluyendo el centro de Pompano Beach en Florida el año pasado. Alarcón confesó que recordar ese día es trágico, ya que solo recibieron una galleta gracias a mujeres voluntarias en la cocina. La comida de Thanksgiving fue un menú como otro día cualquiera, pero la calidad era tan deficiente que llegaron a ver gusanos en los frijoles, haciendo que la experiencia fuera especialmente dolorosa al no poder celebrar con sus hijos.

Celebraciones Globales y Opciones para Celebrantes

Para quienes no pueden viajar o buscan alternativas, estar lejos de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias no significa renunciar a la tradicional cena ni a la compañía. Alrededor del mundo existen múltiples espacios, desde restaurantes locales hasta sedes diplomáticas y religiosas, que organizan celebraciones especiales para quienes desean conmemorar esta fecha en el extranjero.

Marcas estadounidenses como Marriott Hotels organizan eventos temáticos en países tan diversos como Armenia, Azerbaiyán y Tailandia. Por su parte, la cadena canadiense Four Seasons también ofrece celebraciones de Thanksgiving en sus sedes de Malasia, Singapur y Turquía. Instituciones educativas internacionales, entre ellas la Universidad Angloamericana de Praga y la Universidad de Nicosia en Chipre, abren sus puertas para realizar cenas comunitarias.

Varias delegaciones internacionales de la Cámara de Comercio Estadounidense celebran encuentros en lugares como Bulgaria, Hong Kong e Irlanda. Asimismo, el Programa Fulbright organiza cenas en países como Grecia, India, Kenia y Corea del Sur, mientras que templos históricos como la Catedral de San Pablo en Londres y la Catedral Americana en París llevan a cabo servicios especiales para quienes buscan un enfoque solemne.