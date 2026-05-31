Powerball sortea premio mayor de $172 millones

El sorteo de Powerball se llevó a cabo este sábado, con un premio mayor acumulado de $172 millones. Los jugadores pueden optar por recibir el premio en efectivo o como una anualidad.

El sorteo de Powerball se llevó a cabo este sábado, con un premio mayor acumulado de $172 millones. Los jugadores pueden optar por recibir el premio en efectivo de $76.9 millones o como una anualidad pagada en 30 pagos graduados durante 29 años.

El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California que se llevó $205 millones el 31 de mayo. En los últimos sorteos, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril y un ganador de Megamillions obtuvo $331 millones el 29 de mayo. Para participar en Powerball, los jugadores deben elegir cinco números entre 1 y 59 y un sexto número entre el 1 y 26, conocido como Powerball.

Los jugadores pueden elegir sus números en una boleta de juego o dejar que la máquina de lotería elija los números al azar. Los ganadores del premio mayor pueden optar por recibir el premio en efectivo o como una anualidad. El boleto para participar cuesta $2 por jugada y se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada





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