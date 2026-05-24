Powerball Sorteo del 20 de Mayo de 2026: $113 Millones en Premio Mayor y $57.6 Millones en Efectivo

El sorteo del Powerball del 20 de mayo de 2026 ha resultado en un premio mayor de $113 millones, con la opción en efectivo de $57.6 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril. Los números ganadores del sorteo del 18 de mayo con un premio mayor de $100 millones son los siguientes: 1, 10, 11, 22, 30 y Powerball 12. Los números ganadores del sorteo del 13 de mayo con un premio mayor de $69 millones son los siguientes: 1, 10, 11, 22, 30 y Powerball 12. Los números ganadores del sorteo del 11 de mayo con un premio mayor de $57 millones son los siguientes: 1, 10, 11, 22, 30 y Powerball 12. Los números ganadores del sorteo del 12 de mayo de 2026 con un premio mayor de $232 millones son los siguientes: 1, 10, 11, 22, 30 y Powerball 12. Los boletos para participar cuestan $2 por jugada. La opción Power Play puede ser pagada por un monto adicional y, en caso de ganar, las ganancias se multiplican por dos, por tres, por cinco o por diez. En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada.

El sorteo del Powerball del 20 de mayo de 2026 ha resultado en un premio mayor de $113 millones, con la opción en efectivo de $57.6 millones.

Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril. Los números ganadores del sorteo del 18 de mayo con un premio mayor de $100 millones son los siguientes: 1, 10, 11, 22, 30 y Powerball 12. Los números ganadores del sorteo del 13 de mayo con un premio mayor de $69 millones son los siguientes: 1, 10, 11, 22, 30 y Powerball 12.

Los números ganadores del sorteo del 11 de mayo con un premio mayor de $57 millones son los siguientes: 1, 10, 11, 22, 30 y Powerball 12. Los números ganadores del sorteo del 12 de mayo de 2026 con un premio mayor de $232 millones son los siguientes: 1, 10, 11, 22, 30 y Powerball 12. Los boletos para participar cuestan $2 por jugada.

La opción Power Play puede ser pagada por un monto adicional y, en caso de ganar, las ganancias se multiplican por dos, por tres, por cinco o por diez. En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada





Univision / 🏆 50. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Powerball Sorteo Del 20 De Mayo De 2026 Premio Mayor Efectivo Números Ganadores Boleto Opción Power Play Idaho Montana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los pantalones de lino españoles más elegantes para llevar con zapatos de tacón en mayo 2026Estos pantalones de lino regresan en clave sofisticada junto a zapatos de tacón que elevan cualquier look de primavera con una elegancia relajada.

Read more »

Estos son los 9 JUEGOS INTERNACIONALES que la NFL tendrá en la temporada 2026La NFL hará historia en la temporada 2026 al presentar un total de nueve juegos fuera de los Estados Unidos. Por tal motivo, aquí conocerás todos los detalles.

Read more »

Estos son los restaurantes de México con Estrella Michelin 2026: direcciones y detallesPeriodista egresada de la Ibero. Me apasiona la política nacional e internacional, así como temas relacionados a la cultura popular y el entretenimiento.

Read more »

Amazon México: los accesorios de Monster High que están volviendo locos a los coleccionistas este 2026En Amazon México ya es posible encontrar desde sets de ropa y muebles hasta paquetes temáticos y artículos exclusivos que están causando sensación entre los fans

Read more »