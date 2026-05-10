Powerball Sorteo del Premio Mayor y Ganadores

Powerball realizó su sorteo del premio mayor, que acumula $47 millones, con la opción en efectivo de $21.2 millones. Estos son los números ganadores del 9 de mayo: 47-46-15-41-22 y el Powerball: 56 | Powerplay: 2x. El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo jackpot más alto de su historia. El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril. Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones. Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones.

Powerball realizó este sábado su sorteo del premio mayor , que acumula $47 millones, con la opción en efectivo de $21.2 millones. Estos son los números ganadores del 9 de mayo: 47-46-15-41-22 y el Powerball : 56 | Powerplay: 2x.

El pasado 6 de septiembre, dos billetes vendidos en Missouri y Texas se repartieron los cerca de $1,800 millones del segundo jackpot más alto de su historia. El anterior ganador del máximo premio fue un afortunado de California, que el 31 de mayo se llevó $205 millones. Anteriormente, un jugador de Kentucky resultó agraciado con un premio de $168 millones el 26 de abril. Un jugador de Anaheim, California, ganó el 29 de marzo $526.5 millones.

Y el 18 de enero, otro participante resultó agraciado con $331 millones. Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización. Cómo se juega Powerball, Para participar, es necesario elegir cinco números entre 1 y 59, además de un sexto número entre el 1 y 26, que se denomina Powerball.

Puedes elegir tus números seleccionándolos en una boleta de juego o puedes dejar que la máquina de lotería elija los números al azar. Los jugadores ganan un premio al acertar una de las 9 formas de ganar. El premio mayor se gana haciendo coincidir las cinco bolas blancas en cualquier orden y la Powerball roja.

Quienes son los ganadores del premio mayor pueden optar por recibirlo como una anualidad, pagada en 30 pagos graduados durante 29 años, o un pago único. Ambas opciones de premios anunciadas son anteriores a los impuestos federales y jurisdiccionales. El boleto para participar cuesta $2 por jugada. Se puede pagar una cantidad extra llamada 'Powerplay' para que, en caso de ganar, las ganancias se multipliquen por dos, por tres, por cinco o por diez.

En Idaho y Montana, el Powerball se incluye con Power Play por un precio de compra mínimo de $3 por jugada





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