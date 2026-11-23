El POZMVM crea un consejo con poder sobre 30 millones de personas y aumenta el predial 5 veces, mientras el IMSS busca 3 mil millones en equipo médico tras fallos en consultorios.

El Programa de Ordenamiento de la Zona Metropolitana del Valle de México ( POZMVM) ha detonado un profundo debate institucional al introducir mecanismos de control sobre la propiedad privada y la creación de una estructura de gobierno supranacional. La medida inmediata más impactante para los ciudadanos es el incremento de hasta cinco veces el pago del predial, pero la preocupación central reside en la creación de un nuevo ente de poder que operará en un plazo aproximado de un año.

Mecanismo del Consejo Metropolitano y Evasión Democrática

La estructura que instrumentará este programa será un Consejo de Desarrollo Metropolitano, iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) bajo la dirección de Edna Vega. Este organismo autorizará a cuatro gobernantes para tomar decisiones en nombre de 30 millones de personas, estableciendo que los congresos federal y estatales deben acatar sus órdenes sin capacidad de oposición.

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El artículo 59 propuesto en el POZMVM define a este consejo como la máxima autoridad para formular, concertar y aprobar políticas, instrumentos de planeación, financiamiento y gestión. Esta centralización de poder implica que las decisiones administrativas y urbanísticas no requerirán la aprobación de alcaldías, cabildos o congresos locales, generando un cuarto nivel de gobierno que diluye la autoridad electoral y el voto ciudadano.

Debate Público y Denuncias de Ilegalidad

La legitimidad del proceso ha sido cuestionada tras una consulta pública vinculante organizada por el gobierno de Clara Brugada, la cual concluyó el pasado domingo. Tania Larios, coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, denunció irregularidades graves, señalando que de 487 mil cédulas de participación ciudadana, aproximadamente 145 mil eran documentos fantasmas presentados de forma irregular para inflar artificialmente los números de asistencia.

Criticos como Josefina MacGregor, directora de Suma Urbana, han advertido que esta estructura busca imponer decisiones a través de asambleas vecinales donde la fuerza política que aglutine a más gente ejercerá el control. Estas asambleas funcionarían como correas de transmisión del Consejo Metropolitano, cuyas atribuciones superarán ampliamente las competencias de los gobiernos locales y cuyas decisiones finales recaerán en los poderes ejecutivos de la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos e Hidalgo.

Impacto Económico y Opacidad Financiera

El aumento del predial, referenciado a la tasa de pago basada en el valor comercial de las propiedades, no revertirá beneficios directamente en las demarcaciones territoriales donde se recaude. Los recursos generados se canalizarán a un fideicomiso cuyo ejercicio de los fondos será controlado de manera discrecional por el Consejo Metropolitano, lo que incrementa la opacidad en el manejo de los recursos públicos y facilita la asignación sin supervisión democrática inmediata.

Además de la presión fiscal, el consejo tendrá la facultad de autorizar usos de suelo sin vincularlos a contraprestaciones económicas específicas. Esto incluye la posibilidad de autorizar la construcción de torres de departamentos en parques y zonas ambientales protegidas, una medida que generaría cambios irreversibles en el tejido urbano y el medio ambiente sin el consentimiento de las asambleas locales tradicionales.

Fallos en el Sistema de Salud y Compras Directas

Paralelamente, la Secretaría de Salud ha enfrentado críticas por el fracaso en la implementación del servicio universal de salud. La intención inicial del decreto presidencial de agosto pasado era establecer 12,750 consultorios, pero el plan fue rebasado por las protestas del personal médico debido a condiciones laborales críticas. El secretario del ramo, David Kershenobich, y el subsecretario Eduardo Clark, desconocieron que la mitad de las unidades requerían construcción desde cero y la otra mitad necesitaba reparaciones mayores.

Ante la falta de equipos médicos esenciales, como los 124,110 artículos de atención primaria y monitores de neonatales que debían adquirirse en octubre pasado, se lanzó recientemente un procedimiento apresurado. El viernes pasado se inició un estudio de mercado para comprar camillas, camas hospitalarias y sillas de ruedas sin especificaciones técnicas claras.

Si el proveedor Birmex, bajo la dirección de Carlos Ulloa, considera satisfactoria la oferta, la adjudicación será directa y sin licitaciones competitivas. El presupuesto estimado para esta adquisición de equipo médico que beneficiará al IMSS es de 3 mil millones de pesos, una inversión que se ha visto marcada por la urgencia y la falta de transparencia en los procesos de compra pública.