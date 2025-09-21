PPEF 2026: Aumentan becas, pero recortan capacitación docente y recursos universitarios

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 presenta un escenario educativo con contrastes: incremento en becas estudiantiles, pero recortes significativos en capacitación docente, universidades públicas y producción de materiales educativos. Expertos alertan sobre el impacto en la calidad educativa.

Para el año 2026, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ( PPEF ) contempla un panorama educativo con luces y sombras. Por un lado, se observa un aumento significativo, del 36.6%, en el presupuesto destinado a becas estudiantiles, lo que representa 49 mil 974.3 millones de pesos adicionales.

Esta inyección de recursos busca beneficiar a los estudiantes, cubriendo el 100% de las primarias y secundarias públicas, según se desprende del análisis realizado por la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey y México Evalúa. Sin embargo, la contraparte de este incremento se encuentra en recortes sustanciales a otros rubros cruciales para el desarrollo educativo. El más notable es la drástica disminución del 53.4% en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Esta reducción, que se traduce en un descenso de 404.6 a 91.5 pesos anuales por maestro en educación básica, plantea serias interrogantes sobre la calidad de la capacitación y actualización del magisterio. Los expertos advierten que esta medida podría impactar negativamente en el aprendizaje de los estudiantes, limitando las herramientas y conocimientos que los docentes pueden transmitir en las aulas. Además, el PPEF prevé una reducción del 4.5% en el presupuesto destinado a las universidades públicas, lo que se traduce en una disminución de 9 mil 7.3 millones de pesos, pasando de 200 mil 908.7 a 191 mil 901.4 millones de pesos. Esta medida afectará a instituciones como la UNAM, el Tecnológico Nacional de México, la UAM y el IPN, quienes experimentarán recortes en sus recursos. La disminución de recursos también se extiende a la producción y distribución de libros y materiales educativos, con una reducción del 51.6%, lo que implica una pérdida de 3 mil 204.7 millones de pesos, dejando un presupuesto de apenas 3 mil 11.6 millones de pesos para este rubro. Este recorte podría limitar el acceso a materiales educativos actualizados y de calidad, perjudicando el aprendizaje de los estudiantes. \La distribución de los recursos dentro del sector educativo muestra un enfoque que, según especialistas, responde a intereses políticos y clientelares. Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, creadas en el gobierno anterior, recibirán un incremento del 19.5%, con 504.8 millones de pesos adicionales. La Universidad Nacional Rosario Castellanos duplicará su presupuesto con un aumento del 102.3%, recibiendo 531 millones de pesos adicionales. Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de México Evalúa, señala que los apoyos económicos a estudiantes representan un 18.4% del presupuesto total, pero advierte que estos recursos no siempre llegan a los estudiantes más vulnerables, sino que podrían estar beneficiando a familias con mayores recursos. Fernández también critica el recorte en la capacitación docente, argumentando que esta es esencial para mejorar la calidad de la enseñanza. La enseñanza del idioma inglés también se ve afectada, ya que el Programa Nacional de Inglés apenas registra un crecimiento del 0.2%, lo que considera insuficiente para mejorar el nivel de inglés en las escuelas. Con un presupuesto de 781.5 millones de pesos, resulta difícil, según Fernández, contar con maestros capacitados para impartir clases de inglés en secundarias y planteles de educación media superior. \El análisis del PPEF para 2026 revela un panorama complejo, donde el incremento en becas contrasta con los recortes en capacitación docente, recursos para universidades y materiales educativos. Los expertos advierten sobre el posible impacto negativo de estas decisiones en la calidad de la educación y el desarrollo profesional de los docentes. La falta de inversión en la capacitación del magisterio y la producción de materiales educativos actualizados podría limitar el acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes. Además, la distribución de recursos basada en intereses políticos y clientelares genera dudas sobre la equidad y el impacto real de las políticas educativas en el país. La situación exige una reflexión profunda sobre las prioridades del gasto público en educación y la necesidad de garantizar una inversión equilibrada que beneficie a todos los estudiantes y fortalezca el sistema educativo en su conjunto. Se requiere una revisión de las políticas y una asignación de recursos que pongan énfasis en la calidad de la enseñanza, la capacitación docente y el acceso equitativo a una educación de excelencia





