La policía británica detiene a dos hombres tras un intento de robo con allanamiento en la residencia de campo de los príncipes Guillermo y Kate en Norfolk, propiedad vacía en ese momento.

Las autoridades británicas confirmaron este martes la detención de dos hombres por sospechas de robo con allanamiento e intrusión en la residencia de campo de los príncipes Guillermo y Kate en el condado de Norfolk, al este de Inglaterra. El incidente ocurrió la noche del lunes, cuando se registró actividad sospechosa en las inmediaciones de la propiedad conocida como Anmer Hall.

Detalles de la Operación Policial

La Policía de Norfolk informó que la mansión, un edificio de diez dormitorios que fue un regalo de bodas de la reina Isabel II, se encontraba completamente vacía en el momento de los hechos. Los príncipes de Gales se encontraban en Forest Lodge, su residencia principal ubicada en Windsor, cerca de Londres, junto con sus tres hijos cuando se reportó la posible intromisión.

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Inmediatamente después de recibir el reporte sobre la posible violación de seguridad en Anmer Hall, los agentes se desplazaron hacia el lugar. Se desplegaron medios especializados para garantizar la seguridad y buscar a los intrusos, incluyendo perros policía, drones y un helicóptero de la unidad aérea de la policía nacional.

Posiciones y Contexto de la Propiedad

Los medios británicos han identificado a Anmer Hall como una propiedad situada dentro de la finca privada de Sandringham, perteneciente al rey Carlos III, padre del príncipe Guillermo. La residencia es utilizada habitualmente por los príncipes de Gales como casa de campo para pasar vacaciones y estancias cortas, lo que explica su desocupación en ese momento específico.

Un portavoz del heredero al trono británico optó por no pronunciarse sobre el incidente de seguridad. La decisión de mantener el silencio se atribuye estrictamente a consideraciones de seguridad, evitando cualquier comentario que pudiera comprometer las investigaciones en curso o la protección de la familia real.

Impacto y Visitas Políticas Recientes

La revelación del robo en la residencia real coincidió con una visita oficial del príncipe Guillermo al primer ministro británico, Andy Burnham, en el número 10 de Downing Street. Esta dirección es la residencia oficial de los líderes británicos desde 1735 y las visitas privadas de miembros de la realeza a este sitio son menos frecuentes que los encuentros oficiales en actos de estado.

La historia incluye encuentros notables entre la realeza y líderes políticos, como la cena entre la reina Isabel II y Winston Churchill en 1955, o la asistencia de la monarca a una reunión del Consejo de Ministros en 2012 durante su Jubileo de Diamante. El rey Carlos, cuando era heredero, y la princesa Diana, en 1989, también han visitado el lugar para reuniones gubernamentales.