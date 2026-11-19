O prazo para inscrição presencial da Beca Rita Cetina termina em 22 de novembro. Conheça os documentos necessários e os valores de benefícios para estudantes.

O prazo oficial para a realização de trâmites relacionados à Beca Rita Cetina no ambiente digital já expirou no dia 6 de novembro. Como consequência direta desse fechamento, as famílias que não conseguiram registrar a seus filhos na plataforma online agora têm uma janela limitada para completar o processo de forma presencial. O Governo federal estendeu a oportunidade para garantir que nenhuma criança ou adolescente de escolas públicas seja excluído do programa de apoio educacional devido a falhas no acesso à internet.

Extensão do prazo até 22 de novembro para trâmites presenciais

A data final para que os pais e tutores compareçam aos módulos de atendimento é o dia 22 de novembro. Essa medida foi disposta pelo Governo federal para atender especificamente às famílias com filhos em escolas primárias e secundárias públicas que não lograram sucesso na inscrição digital anterior. O objetivo é assegurar a cobertura completa do programa para todos os beneficiários elegíveis.

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Para facilitar o acesso, as autoridades estabeleceram módulos dedicados onde servidores da nação auxiliarão no preenchimento da documentação necessária. As famílias devem dirigir-se a uma sede auxiliar ou a um centro de atenção de Becas Bienestar. O pessoal nesses locais fornecerá orientação completa para garantir que a solicitação seja submetida corretamente antes do encerramento do prazo.

Documentação obrigatória e detalhes dos valores de benefício

Quem for realizar o registro presencial deve apresentar uma lista específica de documentos para validar a identidade e a condição socioeconômica. É imperativo levar a CURP certificada dos pais e de cada estudante que será inscrito. Além disso, deve-se apresentar uma identificação oficial vigente, tanto na forma original quanto em cópia, juntamente com uma cópia de um comprovante de domicílio recente.

O requerente também é obrigado a fornecer um número de telefone de contato válido e um endereço de e-mail para comunicação oficial. É crucial incluir a Clave de Centro de Trabajo (CCT) da escola onde a criança estuda para vincular corretamente a matrícula ao sistema. Recomenda-se verificar com a sede local se há exigências documentais adicionais para evitar reprovações.

Os benefícios financeiros variam conforme o nível de ensino. Os alunos da educação primaria recebem um depósito único de 2.500 pesos para adquirir materiais escolares e uniformes. Já os alunos da secundaria recebem um valor de 1.900 pesos a cada bimestre, acrescido de um adicional de 700 pesos para cada estudante extra na mesma família.

Uso da Llave MX e informações sobre pagamentos futuros

A criação ou atualização da conta Llave MX é um passo crítico para acessar os resultados do processo seletivo. Os pais devem utilizar a CURP, o código postal, o nome da colônia, o número de celular e o e-mail para criar uma senha segura com pelo menos oito caracteres, incluindo letras maiúsculas e minúsculas, além de números. Este acesso digital é necessário para verificar o número de folio e o status de aceitação.

A Beca Rita Cetina foi criada pela presidenta Claudia Sheinbaum para apoiar financeiramente mais de 14 milhões de estudantes de escolas públicas. O Programa para el Bienestar utiliza esses recursos para eliminar barreiras econômicas que impedem o acesso à educação. A próxima data de pagamento ainda não foi divulgada, uma vez que o último ciclo ocorreu em outubro do ano passado.