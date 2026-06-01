Precauciones ante las altas temperaturas: golpes de calor y deshidratación

Las autoridades de salud alertan sobre el aumento de casos de golpes de calor y deshidratación debido a las altas temperaturas. Se recomiendan precauciones especiales para niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre.

Las altas temperaturas que se han registrado en diversas regiones del país durante las últimas semanas han encendido las alertas de las autoridades de salud, debido al aumento de casos relacionados con golpes de calor y deshidratación .

Especialistas recomiendan extremar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas que realizan actividades al aire libre, ya que son los grupos más vulnerables ante las olas de calor. Permanecer durante largos periodos bajo el sol, realizar ejercicio en ambientes calurosos o no consumir suficientes líquidos puede provocar afectaciones graves a la salud. Por ello, es importante reconocer los síntomas de alerta y actuar de manera inmediata para evitar complicaciones que incluso podrían poner en riesgo la vida.

El golpe de calor es un aumento de la temperatura corporal provocado por una exposición prolongada al sol o por realizar actividades físicas intensas en ambientes con altas temperaturas. Esta condición puede presentarse de forma inmediata o después de varios días de calor extremo. La deshidratación ocurre cuando el cuerpo pierde más líquidos de los que recibe, provocando una alteración en el equilibrio de agua y sales minerales.

Puede ser causada por sudoración excesiva, fiebre, vómito, diarrea o una ingesta insuficiente de líquidos. Los síntomas más comunes incluyen cansancio, somnolencia, sed intensa, dolor de cabeza, mareos, estreñimiento y orina de color oscuro. Las autoridades también recomiendan beber líquidos constantemente, usar ropa ligera de algodón, evitar permanecer dentro de vehículos cerrados y descansar frecuentemente si se realizan actividades físicas al aire libre. Mantenerse hidratado puede marcar la diferencia durante esta temporada de calor extremo.

Ante un caso de golpe de calor, se recomienda trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado, retirar el exceso de ropa y ayudar a disminuir la temperatura corporal mediante compresas húmedas o hielo en las axilas e ingles. También es conveniente utilizar ventiladores o aire acondicionado cuando sea posible.

Para preparar un suero oral casero, se recomienda mezclar 1 litro de agua hervida y fría con 2 cucharadas soperas de azúcar, 1/4 de cucharadita de sal y 1/4 de cucharadita de bicarbonato de sodio





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