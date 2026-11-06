Precio de la tortilla en Guanajuato podría subir de 25 a 28 pesos en 2027

Industriales de la masa y la tortilla analizan subir el precio del kilo de 25 a 28 pesos en Guanajuato desde enero de 2027 por costos de maíz y producción.

Los industriales de la masa y la tortilla analizan aumentar tres pesos el kilogramo del producto en Guanajuato, para pasar de 25 a 28 pesos a partir de enero de 2027. La decisión responde al encarecimiento de los insumos y al aumento en los costos de producción que enfrenta el sector en la entidad.

El presidente de los Industriales de la Masa y la Tortilla en Salamanca, identificado en la nota como Argüelles, explicó que el precio final aún no está definido. Según su relato, los tortilleros mantienen pláticas para fijar el ajuste, que inicialmente habían contemplado en cinco pesos por kilo y que ahora estudian reducir a tres pesos para no afectar más la economía de las familias.

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Dificultades para comprar el maíz de la cosecha

El sector enfrenta dificultades para aprovechar la cosecha de maíz que actualmente se levanta de las parcelas en la región. Argüelles señaló que los tortilleros no cuentan con capacidad económica ni con bodegas suficientes para comprar y almacenar grandes volúmenes del grano.

La falta de infraestructura para guardar el producto es otro obstáculo. De acuerdo con el dirigente, aunque los industriales podrían buscar mecanismos para adquirir parte de la cosecha, no tienen bodegas disponibles para conservarla.

Diferencias entre productores e industriales por el precio

Argüelles indicó que el principal punto de desacuerdo entre productores e industriales es el precio de compra del maíz. Mientras los campesinos buscan que la tonelada se pague hasta en 7 mil 500 pesos, los acuerdos planteados contemplan un precio de garantía de 6 mil pesos por tonelada.

El dirigente reconoció que los industriales no están en condiciones de pagar los 7 mil 500 pesos por tonelada. Advirtió que hacerlo elevaría sus costos y los obligaría a trasladar ese aumento al consumidor mediante un ajuste en el precio de la tortilla, algo que, según indicó, el gobierno no desea que ocurra.

Argüelles también expuso que los industriales no tienen certeza de que el precio de garantía de 6 mil pesos se mantenga durante todo el año. Esta falta de estabilidad complica la planeación de sus costos y la compra de materia prima.

Impacto en familias y próximos pasos del ajuste

El posible ajuste afectaría directamente el gasto de los hogares que consumen tortilla a diario en Guanajuato, donde el kilogramo pasaría de 25 a 28 pesos si se confirma el incremento. Los tortilleros buscan que el cambio sea menor para evitar un golpe mayor al bolsillo de las familias.

Argüelles señaló que los aumentos constantes en los insumos impiden establecer una base estable para calcular los costos de producción. Por ello, los industriales continúan revisando el panorama antes de definir su decisión sobre el precio de la tortilla para 2027, en un escenario que el dirigente describió como incierto.