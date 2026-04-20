Precio de la tortilla en México alcanza los 24 pesos y cómo obtener descuentos con el INAPAM

El costo del kilo de tortilla se eleva en México ante presiones inflacionarias. Conoce el precio promedio, las variaciones regionales y cómo los adultos mayores pueden acceder a descuentos de hasta el 51% usando su credencial INAPAM.

El mercado de la tortilla en México atraviesa una etapa de ajuste económico significativo, situando el costo promedio nacional por kilogramo en los 24.27 pesos para este 20 de abril de 2026. Este alimento, que constituye la piedra angular de la dieta diaria de millones de familias mexicanas, ha experimentado presiones inflacionarias sostenidas debido a diversos factores estructurales.

Entre las causas principales que han impulsado este incremento se encuentran el encarecimiento de los insumos básicos, específicamente del maíz, así como el aumento en los costos operativos que afectan directamente a la cadena de producción y distribución. Los precios de los combustibles, como el gas LP, y las tarifas de transporte han jugado un papel determinante en la escalada de precios, obligando a los productores a trasladar estos gastos finales al consumidor. La situación, sin embargo, no es homogénea en todo el territorio nacional, ya que existen variaciones regionales drásticas; mientras que en zonas centrales el costo se mantiene relativamente estable, en entidades del norte del país, la escasez y los costos de logística han provocado que el precio alcance cifras alarmantes de hasta 35 pesos por kilogramo. Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor, bajo el esquema informativo de las conferencias matutinas encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene una vigilancia estrecha sobre los precios para evitar abusos por parte de los distribuidores. El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, dependiente de la Secretaría de Economía, ofrece herramientas digitales a la población para realizar consultas diarias y verificar los históricos de precios, permitiendo que los consumidores tomen decisiones informadas sobre dónde realizar sus compras de primera necesidad. Frente al panorama de volatilidad en los precios de los alimentos, los adultos mayores en México cuentan con un alivio financiero fundamental gracias al programa de beneficios del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). La credencial oficial emitida por este organismo no solo funciona como un medio de identificación gubernamental, sino como un instrumento vital para la protección de la economía de las personas de la tercera edad. Esta tarjeta permite acceder a una amplia gama de descuentos y tarifas preferenciales que abarcan sectores esenciales para el bienestar integral, tales como servicios de salud, transporte público, actividades culturales, recreativas, asesoría legal y, de manera muy destacada, la compra de alimentos en establecimientos afiliados. El objetivo central de esta política social es mitigar el impacto del aumento en los precios de la canasta básica, garantizando que el sector más vulnerable de la población pueda acceder a productos tan fundamentales como la tortilla sin sacrificar su presupuesto mensual, fomentando así una mejor calidad de vida y una mayor autonomía financiera para quienes han contribuido históricamente al desarrollo del país. Para materializar estos beneficios en la compra de tortillas, se ha consolidado una red de establecimientos participantes que ofrecen reducciones de costos que resultan altamente significativas. Actualmente, algunas tortillerías seleccionadas han implementado descuentos que llegan incluso al 50% y 51% para los portadores de la credencial vigente del INAPAM. Entre los ejemplos más claros de esta iniciativa destacan la Tortillería Lupita, situada en el municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, y la Tortillería S Apostol, en el municipio de Quechultenango, en la misma entidad. Asimismo, en el norte del país, específicamente en el municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas, la Tortillería Los Chinitos ofrece un apoyo del 51% sobre el precio de lista. Es fundamental que la ciudadanía consulte de manera recurrente el directorio oficial y actualizado del INAPAM, ya que la red de comercios participantes se expande constantemente en función de las alianzas estratégicas alcanzadas por el gobierno. Estas acciones representan un esfuerzo coordinado por proteger la seguridad alimentaria y asegurar que los beneficios del bienestar lleguen de manera directa a los hogares de nuestros adultos mayores, quienes a través de esta tarjeta encuentran un respaldo sólido frente a los retos económicos que impone la inflación actual





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