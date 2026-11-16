Conoce los precios exactos y las zonas disponibles para la gira The Greatest Show on Earth de Kanye West en el Estadio Banorte el 19 de marzo de 2027.

La preventa para la próxima presentación de Kanye West en México ha comenzado, revelando los costos oficiales para su gira The Greatest Show on Earth. El artista está programado para presentarse el viernes 19 de marzo de 2027 en el Estadio Banorte, ubicado en la Ciudad de México, con un inicio de show fijado para las 21:00 horas. La información detallada sobre las localidades y sus respectivos precios ya está disponible para los compradores interesados en adquirir sus entradas.

Zonas y costos de entradas disponibles

La lista de precios publicada establece un rango que comienza en 3 mil 480 pesos para las localidades más económicas, alcanzando un máximo de 18 mil pesos para las experiencias premium. Las zonas con el costo más accesible incluyen Alto Norte 600, Alto Sur 600 y Prensa, todas valoradas en 3 mil 480 pesos. Estas áreas representan la opción más económica para los asistentes que deseen presenciar el evento sin realizar una inversión elevada.

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Otras secciones ubicadas en las áreas altas mantienen un precio competitivo. Tanto Alto Lateral 400, 500 y 600, como Alto Norte 400 y 500, y Alto Sur 400 y 500, tienen un costo de 3 mil 720 pesos. Esta estructura de precios busca ofrecer variedad en las gradas superiores, permitiendo que diferentes segmentos de público accedan a la presentación en el Estadio Banorte.

Opciones intermedias y accesibilidad

Existen alternativas notables que rompen la dinámica tradicional de precios entre las gradas altas y la cancha. La zona de Cancha se ofrece a un precio de 3 mil 588 pesos, lo que la hace ligeramente más cara que las localidades altas más baratas, pero significativamente más económica que las áreas de tribuna baja. Para las personas con discapacidad (PCD), se ha establecido un costo específico de 3 mil 600 pesos, garantizando acceso a esta importante audiencia.

Los palcos Club representan una opción intermedia de lujo con un costo de 5 mil 880 pesos. A medida que se desciende hacia las zonas de plateas y tribunas principales, los precios incrementan considerablemente. Las secciones Norte 100 Alto y Bajo, así como Sur 100 Alto y Bajo, están valoradas en 6 mil 600 pesos, ofreciendo una mejor vista que las gradas altas pero a un costo menor que las áreas frontales.

Áreas premium y experiencias exclusivas

Las localidades de mayor valor económico se concentran en las áreas laterales y de cabecera preferente. El Lateral 100 cuesta 8 mil 400 pesos, mientras que la Cabecera 300 se ofrece a 9 mil pesos. Las zonas Plus 100 y Preferente 300 comparten un precio de 10 mil 800 pesos, posicionándose como opciones sólidas para quienes buscan cercanía al escenario sin necesariamente optar por la máxima exclusividad.

Las experiencias de más alto nivel incluyen las Plateas 200 y el Lateral 300, ambas a 11 mil 400 pesos. El segmento VIP alcanza niveles significativos con el Corner Club a 13 mil 800 pesos y el Locker Club a 15 mil pesos. La cima de la oferta comercial corresponde al Tunnel Club con 16 mil 200 pesos, y las categorías Chairmans Club y Super Seats, ambas valoradas en 18 mil pesos, completan la gama de precios para este evento anunciado como Ye Live in Mexico.