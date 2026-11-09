Precios de Gas LP en Guanajuato 2026: Rangos y Rangos por Municipio

El Gas LP en Guanajuato oscila entre 20.77 y 21.99 pesos por kilo. Conoce los costos exactos por municipio, rangos por litro y vigencia hasta octubre de 2026.

Los precios oficiales del Gas LP en el estado de Guanajuato han sido establecidos con rangos específicos por municipio que se mantendrán vigentes hasta el sábado 14 de octubre de 2026. Durante esta semana, el costo del gas no experimentará modificaciones en sus tarifas base, consolidando un mercado estable para los consumidores estatales.

Rangos de Costos y Vigencia Oficial

En términos generales, el precio por kilo se ubicará entre los 20.77 y los 21.99 pesos. Con estas cifras actualizadas, la tarifa promedio en todo el estado supera claramente los 21 pesos por kilogramo, garantizando un estándar de precios uniforme para la mayoría de los hogares. Para la venta por litro, los rangos oscilan entre los 11.21 y los 11.88 pesos, donde la media en los 46 municipios supera los 11 pesos, reflejando la paridad constante del mercado local.

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Los municipios que registran los precios más bajos de Gas LP en Guanajuato son Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca y Victoria. En estas localidades, el costo del gas es de 20.77 pesos por kilo. Por el contrario, los municipios con el precio más alto son Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato y Pueblo Nuevo, donde el costo alcanza los 21.99 pesos por kilo.

Análisis de Precios por Zonas Municipales

La variación de costos se distribuye de manera específica en las distintas regiones del estado. Salamanca registra un precio máximo por kilo de 21.31 pesos y por litro de 11.51 pesos. Por su parte, Guanajuato, Romita y Silao de la Victoria tienen un costo máximo de 21.42 pesos por kilo y 11.57 pesos por litro. Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende mantienen un máximo de 21.40 pesos por kilo y 11.56 pesos por litro.

Otras zonas como Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú tienen un precio máximo por kilo de 21.24 pesos y por litro de 11.47 pesos. Estas diferencias reflejan la logística de distribución y las distancias de transporte desde los puntos de almacenamiento hacia los distintos mercados locales.

Impacto Económico y Cálculos para Consumidores

Para ilustrar el impacto directo en el bolsillo del ciudadano común, el costo de un tanque de 30 litros podría ascender a 659.7 pesos en las zonas de mayor tarifa. Esta cifra representa el límite superior del gasto mensual promedio para muchas familias que dependen del gas licuado para la preparación diaria de alimentos.

El mantenimiento de precios sin cambios durante esta semana brinda una previsibilidad financiera a los sectores económicos y a los hogares. La estabilidad en el Gas LP permite a los planificadores económicos locales y a las familias establecer presupuestos más precisos para los próximos meses, hasta la próxima actualización programada para octubre de 2026.

Es fundamental que los consumidores verifiquen el precio en su municipio específico, ya que la diferencia entre la zona más barata y la más cara puede equivaler a más de un peso por kilo. Esta variación, aunque parezca mínima por unidad, se acumula significativamente en el consumo mensual promedio de un hogar guanajuatense.