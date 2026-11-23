Gobierno de Guanajuato actualiza tarifas de Gas LP. Los precios por kilo y litro varían por municipio hasta noviembre de 2026. Análisis de impacto en 46 alcaldías.

Las autoridades de Guanajuato han establecido una nueva estructura de precios para el Gas LP (Licuado de Petróleo), la cual entrará en vigor inmediata y permanecerá activa hasta el sábado 28 de noviembre de 2026. Esta actualización tarifaria representa un incremento generalizado del mercado local, reflejando ajustes en los costos de distribución y producción que afectan directamente a los hogares y comercios de la entidad.

Detalles del aumento generalizado en Guanajuato

El cambio tarifario implica un aumento base de 11 centavos por kilo en la tarifa general. Como resultado, el costo por unidad de peso se situará en un rango comprendido entre los 20.88 y los 22.10 pesos por kilo. Esta nueva banda de precios asegura que, en la totalidad del territorio estatal, el costo base por kilo superará inevitablemente los 21 pesos, marcando un piso mínimo para las transacciones comerciales.

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Paralelamente, la venta de Gas LP por litro experimentará un incremento entre 5 y 7 centavos por cada unidad de volumen. Los precios finales por litro rondarán entre los 11.28 y los 11.93 pesos. Este ajuste garantiza que el precio promedio en los 46 municipios que conforman el estado se mantenga por encima de la barrera de los 11 pesos por litro, afectando la percepción de valor en el consumo cotidiano de los usuarios residenciales.

Desglose de tarifas máximas por municipio

La política de precios no es uniforme en toda la entidad, sino que se distribuye según zonas geográficas y capacidades logísticas. En los municipios de Salamanca, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato y Pueblo Nuevo, el costo máximo permitido por kilo es de 21.42 pesos, mientras que por litro se fija en 11.57 pesos. Esta zona concentra a importantes centros urbanos con alta densidad de población.

En la región que incluye a Guanajuato, Romita y Silao de la Victoria, las tarifas alcanzan sus puntos más elevados en la entidad. Aquí, el precio máximo por kilo es de 22.10 pesos y por litro se establece en 11.93 pesos. Las localidades de Dolores Hidalgo, San Diego de la Unión y San Miguel de Allende tienen un máximo por kilo de 21.51 pesos y 11.62 pesos por litro.

Otras áreas, incluyendo ciertas zonas rurales o de menor densidad comercial, presentan rangos intermedios. Algunas regiones registran un máximo de 21.68 pesos por kilo y 11.71 pesos por litro, mientras que otras mantienen un tope de 21.51 pesos por kilo y 11.62 pesos por litro. Esta diferenciación busca equilibrar la logística de transporte en un estado con topografía variada y distancias considerables entre los puntos de venta.

Zonas de precios máximos y mínimos

Los municipios que registran el precio más bajo del Gas LP en Guanajuato son Atarjea, Doctor Mora, San José Iturbide, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca, Victoria y Xichú. En estas localidades, el costo por kilo se establece en 20.88 pesos, lo que los convierte en la zona más accesible para los consumidores finales dentro del estado.

Por el contrario, los municipios con el precio más alto son aquellos mencionados anteriormente en el grupo de tarifas máximas, alcanzando los 22.10 pesos por kilo. Esta diferencia de casi un peso entre la zona más barata y la más cara refleja las variaciones en los costos de last-mile delivery y la infraestructura disponible en cada alcaldía específica.

Impacto en el consumidor final

Para el usuario común, estos cambios se traducen en un aumento tangible en el costo de recarga de sus recipientes domésticos. Al comprar un tanque estándar de 30 litros, el consumidor podría enfrentar un costo de 663 pesos, dependiendo de la zona geográfica donde resida. Este precio incluye la mercadería y el envase, representando un gasto fijo que las familias deben presupuestar en sus cuentas mensuales de servicios básicos hasta que finalice la vigencia de estas tarifas.

La estructura actual busca regularizar el mercado para evitar abusos, manteniendo un techo de precios estricto. Sin embargo, el aumento de 11 centavos por kilo representa un golpe para los presupuestos familiares, especialmente en un contexto económico donde la inflación y el costo de vida son temas centrales de preocupación para la población de Guanajuato. Los proveedores deben adaptar sus estrategias de venta a esta nueva realidad tarifaria hasta la fecha límite establecida.