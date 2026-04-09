Precios de Gasolina: Consulta los Precios de Magna, Premium y Diésel del 9 de Abril

Entérate de las últimas actualizaciones en los precios de la gasolina Magna, Premium y diésel, incluyendo los efectos del estímulo fiscal del gobierno y la información de precios en CDMX, Jalisco y Nuevo León.

Consulta los precios actualizados de la gasolina Magna, Premium y diésel para este 9 de abril. Por tercera semana consecutiva, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, continúa implementando un estímulo fiscal del 100% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios ( IEPS ) en los combustibles.

Esta medida, adoptada desde hace semanas, tiene como objetivo principal mitigar el impacto del aumento en los precios del petróleo, una situación que se ha visto exacerbada por el conflicto en Irán y otros factores geopolíticos. La aplicación de este estímulo representa un esfuerzo significativo del gobierno para proteger el bolsillo de los consumidores y mantener la estabilidad en los precios de los combustibles en el mercado nacional. Este jueves 9 de abril de 2026, los precios mostraron algunas variaciones. El precio de la gasolina Premium experimentó un ligero aumento de 2 centavos, mientras que el diésel, afortunadamente para los consumidores, registró una disminución de 2 centavos. Por otro lado, la gasolina Magna y el gas natural vehicular mantuvieron sus precios estables, sin cambios con respecto al día anterior, según los datos proporcionados por PETROIntelligence, una fuente confiable en el monitoreo de precios del sector energético. \A pesar de que las variaciones observadas son mínimas, es importante destacar que estos ajustes, por pequeños que sean, pueden tener un impacto acumulativo en el gasto mensual de millones de familias mexicanas. El precio de la gasolina es un factor clave en la economía familiar, ya que afecta directamente el costo del transporte y, por ende, el precio de bienes y servicios. Es fundamental que los consumidores estén informados y sean conscientes de estos cambios para poder tomar decisiones financieras inteligentes y planificar sus gastos de manera efectiva. A continuación, se presenta un desglose del precio promedio reportado a nivel nacional, seguido por información específica sobre el precio de la gasolina en algunas de las ciudades más importantes del país. La información sobre los precios es crucial para que los consumidores puedan comparar y elegir las estaciones de servicio que ofrecen los precios más competitivos. Además, estar al tanto de las fluctuaciones en los precios de los combustibles ayuda a los ciudadanos a estar preparados para posibles aumentos o disminuciones y a ajustar sus presupuestos en consecuencia. \El precio de la gasolina varía según la región. Por ello, a continuación, se proporciona información detallada sobre los precios en algunas de las entidades federativas más pobladas y con mayor actividad económica del país. Es fundamental tener en cuenta que estos precios son promedios y pueden variar ligeramente dependiendo de la estación de servicio específica. El precio de la gasolina en la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León es de especial interés para los consumidores y se detalla a continuación. ¿Cuánto está la gasolina hoy en la CDMX? ¿Cuánto está la gasolina hoy en Jalisco? ¿Cuánto está la gasolina hoy en Nuevo León? ¿Cuánto vale el litro de gas natural vehicular? Para garantizar la transparencia y proteger los derechos de los consumidores, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realiza inspecciones y verificaciones constantes en las estaciones de servicio. La Subprocuraduría de Verificación de Profeco lleva a cabo un programa permanente de revisión de precios y calidad de los combustibles en todo el territorio nacional. Este programa tiene como objetivo asegurar que los establecimientos que expenden combustible al público cumplan con la normatividad vigente y que los consumidores reciban el volumen correcto de combustible al precio anunciado





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