Precios de ingredientes para hamburguesas suben en Saltillo

Según datos del INEGI, los precios de los ingredientes para preparar hamburguesas han aumentado en promedio 37.8 por ciento en el último año en Saltillo.

Los precios de los ingredientes para preparar hamburguesas han aumentado significativamente en Saltillo , de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( INEGI ).

Según el instituto, en el último año, los ingredientes para preparar hamburguesas han subido en promedio 37.8 por ciento. Entre mayo del año pasado y abril del 2026, algunos de los ingredientes que han experimentado un aumento considerable son la papa, que pasó de costar 27.45 pesos por kilo a 54.98, es decir, un alza del 100 por ciento en ese periodo.

La lechuga también ha experimentado un aumento significativo, pasando de costar 11.49 a 19.99 pesos por kilo, un ascenso de 74 por ciento. Otros ingredientes que han aumentado en precio son el tomate, que ha subido un 62 por ciento, y el chile jalapeño, que ha aumentado un 60 por ciento.

Además, algunos de los ingredientes que han subido en precio en menor medida son el jamón, la mostaza y el queso amarillo. La carne molida de sirloin, que es uno de los ingredientes más relevantes, ha crecido en precio de 142.9 a 146.9 pesos.

Por otro lado, la mayonesa ha bajado su precio en 2026, pasando de 133.72 a 128.85 pesos





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