Precios del Gas LP: Actualización Semanal en CDMX y Edomex

La Comisión Nacional de Energía publica los precios promedio del gas LP para la semana actual en Ciudad de México y Estado de México, detallando los costos por alcaldía y municipio, así como las variaciones en comparación con semanas anteriores. Se incluyen los precios más altos y bajos a nivel nacional y la función de la CNE.

La Comisión Nacional de Energía ( CNE ) ha publicado los precios promedio del gas LP para la semana actual en Ciudad de México y Estado de México. En esta entrega informativa, se detalla cómo se comportarán los precios en las alcaldías de la capital y en los municipios mexiquenses. Tras algunas semanas con precios a la baja, después de un periodo de estabilidad, es importante recordar que los costos pueden variar dependiendo de la ubicación específica y la modalidad de compra.

Los consumidores deben estar atentos a estas fluctuaciones para tomar decisiones informadas. Los precios del gas LP están influenciados por factores regionales y estatales, incluyendo la demanda y los costos de distribución. A continuación, se presentan los costos promedio vigentes para la primera semana del mes, con validez hasta el sábado 11 de abril.\En Ciudad de México, se observa un ligero aumento en los precios en comparación con la semana anterior. El costo mínimo por litro, incluyendo el IVA, se sitúa en 10.43 pesos, mientras que el precio máximo por kilogramo alcanza los 19.49 pesos. En el Estado de México, los precios son similares a los de la Ciudad de México, con un precio de 10.43 pesos por litro con IVA para algunos municipios durante esta semana. Sin embargo, en otros municipios, los precios varían ligeramente. Se proporciona un desglose detallado de los precios en todos los municipios del Estado de México para mayor claridad. Es crucial que los consumidores del Estado de México estén informados sobre los precios específicos en sus localidades para tomar decisiones económicas.\En cuanto a la situación a nivel nacional, Baja California Sur presenta los precios más altos, llegando hasta 22.84 pesos por kilogramo con IVA en el municipio de Comondú, aunque esto representa una disminución respecto a la semana anterior. Por otro lado, Coahuila de Zaragoza registra las tarifas más bajas esta semana, con un costo de 17.14 pesos por kilogramo con IVA en municipios como Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza. La CNE, como entidad reguladora, desempeña un papel fundamental en el sector energético. Su principal función es supervisar y regular las actividades energéticas, aplicando sanciones cuando sea necesario, con el objetivo de fomentar un desarrollo ordenado, continuo y seguro del sector. Entre las responsabilidades de la CNE en el ámbito de los hidrocarburos, como el gas natural y los combustibles, se encuentran la regulación de precios y tarifas, la emisión de permisos para la producción, almacenamiento, transporte y venta de gas, gasolina y otros derivados del petróleo, y el mantenimiento de un registro público y actualizado de todas estas actividades. La CNE colabora con la Secretaría de Energía (Sener) en estas tareas, aunque toma sus propias decisiones basadas en criterios profesionales, garantizando así la transparencia y la eficiencia en el mercado





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