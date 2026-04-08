Precios del Petróleo se Desploman Tras Acordar Trump una Suspensión de Ataques Contra Irán

El mercado petrolero reacciona positivamente ante la suspensión de ataques de EE. UU. contra Irán, impulsando el alza en otras divisas y mercados.

Los precios del petróleo experimentaron un descenso significativo el martes por la tarde, tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump , de suspender los ataques contra Irán por un período de dos semanas. Esta decisión, que generó un alivio en los mercados, condujo a una caída drástica en los futuros del crudo, tanto en el mercado estadounidense como en el internacional. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en mayo se desplomaron hasta los 97.

97 dólares por barril, lo que representó una caída del 13.26%. Simultáneamente, los futuros del barril Brent del mar del Norte, con vencimiento en junio, registraron una disminución del 13.08%, situándose en 94.98 dólares. Este descenso refleja la reacción inmediata del mercado ante la posibilidad de una disminución de las tensiones geopolíticas en la región. El acuerdo de alto el fuego, anunciado por Trump, está condicionado a la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz por parte de Irán. Según el mandatario, Irán ha presentado una propuesta de diez puntos que se considera una base viable para las negociaciones. Trump indicó que casi todos los puntos de disputa entre Estados Unidos e Irán han sido acordados, pero que el período de dos semanas permitirá finalizar y concretar el acuerdo. Este plazo expiraba el martes a las 8 p.m., hora establecida por Trump para la reapertura del estrecho, bajo la amenaza de represalias militares. \La noticia del cese al fuego y la posible apertura del Estrecho de Ormuz fue recibida con optimismo por diversos analistas económicos. Gabriela Siller, directora de Análisis para Banco Base, destacó que la situación generó una baja significativa en el tipo de cambio y en los precios del petróleo. Siller subrayó la importancia de la reapertura del estrecho para el suministro de petróleo y la reconstrucción de las reservas estratégicas, que se habían visto afectadas por la crisis. La analista señaló que la suspensión de las hostilidades y la consiguiente normalización del flujo de petróleo aliviarán las presiones inflacionarias y reducirán la aversión al riesgo en los mercados. Jacobo Rodríguez, analista de ROA Capital, enfatizó el impacto del conflicto bélico en las expectativas inflacionarias y la incertidumbre económica asociada al encarecimiento del petróleo. Rodríguez advirtió que la prolongación del conflicto podría debilitar el crecimiento económico global, obligando a los bancos centrales a mantener una postura cautelosa en relación con las tasas de interés. La estabilidad de los mercados, según Rodríguez, dependerá de la duración del enfrentamiento y sus efectos en la economía internacional. El optimismo generado por el acuerdo de alto el fuego y la posibilidad de una solución diplomática se extendió a otros mercados financieros. \El peso mexicano, por ejemplo, experimentó una apreciación significativa, cotizando en 17.5226 pesos por dólar, un aumento del 1.04% en comparación con el cierre anterior. El dólar estadounidense también retrocedió, alcanzando su nivel más bajo en dos semanas en los mercados asiáticos. El índice dólar, que mide el valor del dólar frente a una canasta de seis divisas, cayó un 0.70%. El mercado de las criptomonedas también reaccionó positivamente, con el bitcóin subiendo un 4.02% y el ethereum un 5.62%. Los mercados de valores asiáticos reflejaron el optimismo, con el índice Nikkei de la Bolsa de Tokio subiendo un 4.79% y el índice Kospi de la Bolsa de Seúl aumentando un 5.87%. Estos movimientos sugieren una mejora generalizada en la confianza de los inversores, impulsada por la esperanza de una resolución pacífica del conflicto en el Medio Oriente y sus efectos positivos en la estabilidad económica global. La volatilidad en los precios del petróleo y los mercados financieros ilustra la sensibilidad de la economía mundial a los eventos geopolíticos y la importancia de la diplomacia en la búsqueda de la estabilidad económica





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