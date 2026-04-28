Precios del petróleo se disparan ante el estancamiento de las negociaciones entre EE.UU. e Irán

El precio del petróleo Brent superó los 111 dólares por barril debido a la falta de avances en las conversaciones para resolver el conflicto entre Estados Unidos e Irán, y al cierre parcial del estratégico estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo experimentaron un aumento significativo este martes, con un incremento del 3%, extendiendo las ganancias observadas el día anterior. Este repunte se atribuye principalmente al estancamiento de los esfuerzos diplomáticos destinados a poner fin al conflicto entre Estados Unidos e Irán .

La situación se agrava con el cierre, en gran medida, de la crucial vía marítima del estrecho de Ormuz, lo que restringe el flujo de un suministro energético vital proveniente de Oriente Medio. Esta interrupción en el suministro genera una creciente preocupación en los mercados globales, impulsando al alza los precios del crudo.

A las 11:15 GMT, los futuros del crudo Brent para entrega en junio registraron una ganancia de 3.28 dólares, equivalente a un 3.03%, alcanzando los 111.51 dólares por barril. Este incremento sigue a un aumento del 2.8% en la sesión anterior, cerrando en su nivel más alto desde el 7 de abril. El contrato Brent ha mantenido una trayectoria ascendente durante siete días consecutivos, alcanzando un máximo intradía del 3.4%, situándose en 111.86 dólares.

Paralelamente, el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos, con vencimiento en junio, experimentó una mejora de 3.47 dólares, lo que representa un 3.6%, alcanzando los 99.84 dólares por barril, tras haber sumado un 2.1% el lunes. La situación se complica aún más con las declaraciones de un funcionario estadounidense, quien reveló que el presidente Donald Trump no está satisfecho con la última propuesta iraní para alcanzar una resolución al conflicto.

Fuentes iraníes, por su parte, han indicado que no abordarán la cuestión de su programa nuclear hasta que cesen las hostilidades y se resuelvan las disputas relacionadas con el transporte marítimo en el golfo Pérsico. Esta falta de acuerdo y la persistencia de las tensiones mantienen el conflicto en un punto muerto, con Teherán manteniendo el cierre del estrecho de Ormuz, una ruta por la que transitaba cerca del 20% de los suministros mundiales de petróleo y gas antes del inicio de las hostilidades.

Washington, a su vez, continúa aplicando un bloqueo a los puertos iraníes. El estancamiento de las conversaciones de paz y la incertidumbre sobre la reapertura del estrecho de Ormuz han llevado a los operadores a anticipar una interrupción prolongada de esta arteria vital para el suministro mundial de energía.

Analistas del sector energético advierten que, incluso en el escenario más optimista, cualquier acuerdo potencial entre Estados Unidos e Irán probablemente será limitado y parcial, dejando sin resolver la cuestión del estrecho de Ormuz. Esto implica que los riesgos al alza para los precios del petróleo persistirán en el corto y mediano plazo. La situación se ve exacerbada por los datos de seguimiento de buques, que revelan interrupciones significativas en la región.

Se ha reportado que seis petroleros iraníes se han visto obligados a dar media vuelta debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos, aunque aún se registra cierto nivel de tráfico marítimo. La preocupación se centra en la posibilidad de que la escalada de tensiones pueda afectar aún más el flujo de petróleo y gas a nivel mundial, lo que podría tener consecuencias negativas para la economía global.

La volatilidad en los mercados energéticos se ha intensificado, y los inversores están adoptando una postura cautelosa ante la incertidumbre geopolítica. La falta de una solución diplomática clara y la persistencia de las restricciones al suministro de petróleo están generando una presión alcista sobre los precios, lo que podría afectar a los consumidores y a las empresas en todo el mundo.

La situación requiere una atención constante y una búsqueda activa de soluciones diplomáticas para evitar una mayor escalada del conflicto y garantizar la estabilidad del suministro energético global. La comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos y espera que las partes involucradas puedan encontrar un terreno común para alcanzar una resolución pacífica y duradera. La dependencia global del petróleo de Oriente Medio hace que el estrecho de Ormuz sea un punto estratégico crucial.

Cualquier interrupción significativa en el flujo de petróleo a través de esta vía marítima puede tener un impacto devastador en la economía mundial. La actual situación, con el cierre parcial del estrecho y las tensiones geopolíticas en aumento, ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del sistema energético global. Los países importadores de petróleo están buscando alternativas para diversificar sus fuentes de suministro y reducir su dependencia de Oriente Medio.

Sin embargo, estas alternativas requieren inversiones significativas y tiempo para desarrollarse. En el corto plazo, la única opción viable es la búsqueda de una solución diplomática que permita la reapertura del estrecho de Ormuz y la normalización del flujo de petróleo. La comunidad internacional debe ejercer presión sobre las partes involucradas para que vuelvan a la mesa de negociaciones y encuentren un compromiso que garantice la estabilidad del suministro energético global.

La falta de una acción coordinada podría llevar a una escalada del conflicto y a una crisis energética de proporciones globales. La situación actual también ha puesto de relieve la importancia de la inversión en energías renovables y en la eficiencia energética. A largo plazo, la transición hacia una economía baja en carbono es la única forma de garantizar la seguridad energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Sin embargo, esta transición requiere un compromiso político firme y una inversión masiva en tecnologías limpias. Mientras tanto, la comunidad internacional debe trabajar para mitigar los riesgos asociados a la actual crisis energética y garantizar que los consumidores y las empresas tengan acceso a un suministro de energía asequible y confiable





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