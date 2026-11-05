Precios y fechas oficiales del Gran Premio de México 2027

Descubre los costos exactos de las entradas para el Gran Premio de México 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con boletos desde $5,580. La venta inicia en noviembre.

La organización del Gran Premio de México ha confirmado oficialmente que la próxima edición de la Fórmula 1 se celebrará entre el 29 y el 31 de octubre de 2027 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Este anuncio marca el inicio de la cuenta regresiva para lo que promete ser una de las citas más importantes del calendario automovilístico mundial, permitiendo a los aficionados planificar su asistencia con anticipación.

Estructura detallada de precios de boletos

Los costos para asistir al evento varían significativamente según la zona y el tipo de grada seleccionada por los espectadores. El boleto más económico corresponde a la Zona Naranja en la Grada 2A, con un precio fijo de $5,580. Esta opción representa la entrada de menor costo disponible para el público general que busca presenciar la carrera sin inversiones adicionales en servicios premium o salones exclusivos.

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Las zonas verdes y azules presentan rangos de precios más elevados debido a la ubicación privilegiada y las comodidades incluidas. En la Zona Verde, la Grada 1 tiene un costo de $34,500, mientras que la combinación con el Speed Lounge Banamex alcanza los $59,350. Para quienes optan por experiencias exclusivas, la Grada 1 Sky Box junto con el lounge en la Zona Verde cuesta $66,500, ofreciendo una vista superior y servicios diferenciados durante los tres días de competencia.

La Zona Azul ofrece opciones intermedias y de alto nivel, con la Grada 3A iniciando en $13,750 y escalando hasta $21,750 si se incluye el Cool Room Banamex. Otras gradas como la 4, 5 y 6 tienen tarifas que oscilan entre $16,150 y $27,000 dependiendo de la inclusión de salas climatizadas o áreas VIP. Específicamente, la Grada 6A se cotiza en $9,920 y la 6B en $12,895, proporcionando alternativas accesibles dentro de esta sección principal del circuito.

Las zonas rosa, amarilla y gris completan la oferta de entradas estándar con precios competitivos. La Zona Rosa incluye la Grada 8 a $14,750 y la Grada 9 a $17,150, con paquetes combinados de Speed Lounge Rosa que llegan a $42,000. En la Zona Amarilla, la Grada 10 cuesta $24,000 y la Grada 11 $21,715, destacando las opciones Sky Box con lounge que superan los $57,000. Las zonas gris y café mantienen precios uniformes de $14,500 para sus respectivas gradas sur y norte.

Existe una categoría especial para personas con movilidad reducida que garantiza acceso inclusivo a las mejores ubicaciones. La Zona Accesible, que abarca tanto la Zona Verde como la Zona Azul, tiene un precio único de $5,085. Esta tarifa permite el ingreso a áreas diseñadas específicamente para asegurar la comodidad y visibilidad de todos los espectadores, independientemente de sus necesidades físicas, cumpliendo con estándares de accesibilidad global.

Paquetes Grand Tour para los tres días

La organización ha diseñado paquetes completos denominados Grand Tour que cubren la asistencia para los viernes, sábado y domingo del evento. Estas opciones permiten a los fanáticos moverse entre diferentes sectores del autódromo cada día, maximizando la experiencia competitiva. Los precios para estos tríos de entradas comienzan en $24,000 para el modelo Gold A y escalan hasta $41,600 para el Diamond C, reflejando la jerarquía de las gradas asignadas.

Los modelos Gold incluyen combinaciones como la Grada 7 el viernes y la Grada 4 el domingo, ideales para quienes buscan variedad sin sacrificar calidad visual. Las versiones Platinum y Diamond ofrecen accesos a Box Oro Sur y Sky Boxes, respectivamente, garantizando vistas panorámicas excepcionales y mayores comodidades. Cada paquete está estructurado para equilibrar la exposición a las curvas técnicas del circuito con el confort de las instalaciones premium disponibles en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Cronograma oficial de ventas y plataformas

La comercialización de las entradas se llevará a cabo exclusivamente a través de Ticketmaster, donde los compradores recibirán entradas digitales SafeTix gestionadas bajo la cuenta México GP Account Manager. Este sistema digital asegura la validación inmediata y reduce los riesgos de fraude, facilitando la entrada fluida a las instalaciones del circuito. La plataforma centraliza toda la transacción financiera y la emisión de credenciales de acceso para los asistentes.

El calendario de ventas está segmentado por etapas prioritarias para garantizar el acceso ordenado de los interesados. La preventa exclusiva para clientes Banamex y la venta anticipada de Banorte están programadas para los días 9 y 10 de noviembre. Posteriormente, el grupo con Derecho de Primera Opción (DPO) tendrá prioridad los días 5 y 6 de noviembre, seguido de la venta general que comenzará el 11 de noviembre, estableciendo una ventana clara para la adquisición de boletos.

Adicionalmente, existe una lista de espera oficial para aquellos que no logren adquirir entradas en las fases iniciales. Los interesados pueden registrarse en el portal ticketing.formula1.com/mexico/es/ para ser notificados sobre posibles disponibilidades adicionales. Esta medida complementaria ayuda a gestionar la alta demanda y asegura que los cupos restantes se distribuyan de manera equitativa entre los aficionados comprometidos con la Fórmula 1 en México.

Contexto técnico: pruebas de neumáticos IndyCar

Más allá de la venta de entradas, el ecosistema del automovilismo en México también incluye desarrollos tecnológicos cruciales para otras categorías. Firestone, proveedor exclusivo de IndyCar desde el año 2000, llevó a cabo pruebas de sus nuevos neumáticos Destination LE4 y Firehawk INDY 500 V2 en el Las Vegas Motor Speedway. Estas evaluaciones son parte de la herencia histórica de la marca, que data de su victoria en las primeras 500 Millas de Indianápolis en 1911.

Las pruebas técnicas se centraron en evaluar el comportamiento de los vehículos SUV y crossovers bajo condiciones de pavimento mojado constante. Utilizando una Dodge Durango, los ingenieros compararon el desempeño de los neumáticos Firestone contra la competencia, observando una trayectoria más controlada con el producto renovado. Este desarrollo tecnológico refuerza la posición de Firestone como líder en innovación, manteniendo su legado desde la introducción de llantas slick para IndyCar en 1967 hasta la actualidad.