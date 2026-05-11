PRECIPITACIONES MAS SIGNIFICATIVAS EN ZONAS NORTE Y MOTAÑOSAS; MENORES EN EL RESTO - NOVENA DE MAYO DEL 2026 - VER

Durante la tarde del lunes, el frente frío número 50 se alcanzará el norte de Veracruz, iniciando su movimiento en el Golfo de México la madrugada del martes. Interactará con el canal de baja presión en el suroeste del mismo Golfo, mientras que la masa de aire frío que se le asocia cubrirá Tamaulipas y Veracruz, manteniendo condiciones de cielo medio nublado a nublado con presencia de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, viento en rachas y caída de granizo.

Precipitaciones mas significativas en zonas norte y montañosas; menores en el restoBoca del R�o, Ver. 11/05/2026EL frente frio n�mero 50 se alcanz� el norte de Veracruz durante la tarde y comenzar� a internarse en el Golfo de M�xico la madrugada del martes.

Su paso interactuara con el canal de baja presi�n en el suroeste del mismo Golfo, mientras que la masa de aire f�cil que se le asocia cubre Tamaulipas y Veracruz manteniendo condiciones de cielo medio nublado a nublado con presencia de lluvias acompa�adas de actividad electr�ica, viento en rachas y ca�da de granizo.

En Veracruz se previenen tormentas puntuales torrenciales (150 a 250 milmetros) en zonas medias y altas del P�nuco, Tuxpan, Cazones, Tecolutla, Nautla y Papaloapan; tormentas puntuales �ntimas (75 a 150 milmetros) en planicies y costa de la porcin� norte y resto del Papaloapan; tormentas puntuales muy fuertes (50 a 75 milmetros) en el Actopan, La Antigua y Jamapa Cotaxtla; tormentas puntuales fuertes (25 a 50 milmetros) en el resto de la regi�n. El viento en Veracruz ser� del norte y noroeste de 25 a 35 km/h, as� como presencia de rachas de 50 km/h en zonas de costa de Veracruz, especialmente de la porcin� centro.

La temperatura diurna mant�nera un ambiente caluroso a muy caluroso mientras que durante la noche ser� templado a caluroso, as� como fresco en zonas serranas. TEMPERATURE MAXIMA PARA EL LUNES: Tuxpan 31�C, Mart�nez de la Torre 30�C, Xalapa 24�C, Veracruz 32�C, Orizaba 25�C, Catemaco 31�C, Coatzacoalcos 32�C. VAGUADA: Elongaci�n de un centro de baja presi�n que generalmente a lo largo de su eje se asocia con el desarrollo de nublados y condiciones favorables para lluvias





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Salto al Consumo' por una ciudad más activa y con más espaciosLos trabajos de rehabilitación e intervención en espacios públicos en Saltillo se han intensificado y ahora incluyen sectores como Misión Cerritos y Urdiñola. Con estas acciones, el Gobierno Municipal planea ofrecer áreas dignas y funcionales que promovan la convivencia social y el desarrollo comunitario, especialmente en sectores que históricamente han sido poco accesibles.

Read more »

Desbordamiento del río Pantepec afecta economía local en Álamo, Veracruz, siete meses despuésThe desbordamiento of the Pantepec river in October 2025 led to the closure of local businesses that were unable to reopen, despite a slow recovery of the economy. The municipality of Álamo, Veracruz, faces severe consequences due to the overflow of rivers Pantepec and Vinazco, caused by intense rainfall associated with tropical storms, a cold front, and La Niña conditions. The local commerce sector has not fully recovered, with several establishments permanently closed after suffering losses during the October 10 contingency.

Read more »

Alerta por lluvias intensas este domingo y lunes en parte del paísCanal Nacional de Protección Civil y SSPC advierten por precipitaciones fuertes en varios estados centro-orientales y del golfo de México, domingo y Lunes

Read more »

SADER adelanta y amplía veda temporal del cangrejo azul en el Golfo de MéxicoLa Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), extendió mes y medio la veda temporal para la pesca comercial del cangrejo azul para las cost...

Read more »